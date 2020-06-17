Спрос на поездки туристов внутри страны упал в 10 раз

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, из-за COVID-19 спрос на поездки по России сильно упал, но число бронирований постепенно растет

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничения, введенные для борьбы с болезнью, привели к тому, что спрос на поездки туристов внутри России упал по сравнению с прошлым годом в десять раз. Об этом заявила на брифинге 17 июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«На данный момент мы видим, что в июне реальный, оплаченный спрос, наверное, раз в десять меньше, чем в аналогичный период прошлого года», — сказала она (трансляция брифинга велась на странице пресс-центра ТАСС в сети Facebook).

По словам Ломидзе, такая ситуация не является неожиданной, никто и не думал, что в условиях, когда во многих регионах России еще действуют жесткие ограничения для приезжих, произойдет «внезапный взлет спроса». Однако ситуация, отметила исполнительный директор АТОР, улучшается, число желающих отправиться в туристическую поездку по России велико и с каждой неделей число бронирований увеличивается в два-три раза.

«То есть мы видим, что сезон выходит на такие более-менее правильные обороты», — сказала Ломидзе.