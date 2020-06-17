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Общество ,  
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Спрос на поездки туристов внутри страны упал в 10 раз

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, из-за COVID-19 спрос на поездки по России сильно упал, но число бронирований постепенно растет
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничения, введенные для борьбы с болезнью, привели к тому, что спрос на поездки туристов внутри России упал по сравнению с прошлым годом в десять раз. Об этом заявила на брифинге 17 июня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«На данный момент мы видим, что в июне реальный, оплаченный спрос, наверное, раз в десять меньше, чем в аналогичный период прошлого года», — сказала она (трансляция брифинга велась на странице пресс-центра ТАСС в сети Facebook).

По словам Ломидзе, такая ситуация не является неожиданной, никто и не думал, что в условиях, когда во многих регионах России еще действуют жесткие ограничения для приезжих, произойдет «внезапный взлет спроса». Однако ситуация, отметила исполнительный директор АТОР, улучшается, число желающих отправиться в туристическую поездку по России велико и с каждой неделей число бронирований увеличивается в два-три раза.

«То есть мы видим, что сезон выходит на такие более-менее правильные обороты», — сказала Ломидзе.

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Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В качестве позитивной тенденции она также назвала рост числа бронирований на июль и август, которые делают россияне, собирающиеся в поездку в том же регионе, где они проживают, или в соседний регион.

«Речь идет о бронировании гостевых домов, пансионатов, турбаз, санаториев, маленьких частных гостиниц. Наибольшая активность отмечается вокруг городов-миллионников, Москвы и Санкт-Петербурга. И активность также отмечается в тех регионах, где есть «значимые водоемы» — Волга, Ока, какие-то озера. Вокруг водоемов неплохая прямо динамика бронирований», — пояснила Ломидзе.

По ее словам, цены на размещение в таких местах остались на уровне прошлого года, а средняя стоимость более-менее комфортного размещения на региональных курортах, расположенных вдоль берегов рек и озер (за исключением Подмосковья), составляет 1,5–2,5 тыс. руб. с человека в сутки.

В то же время Ломидзе указала на «крайне тревожную» тенденцию увеличения числа туристов, готовых воспользоваться услугами частного сектора и других серых средств размещения, которые, в отличие от официальных гостиниц, не соблюдают правила, установленные Роспотребнадзором. По словам Ломидзе, в нынешних условиях такие частники получают явное конкурентное преимущество перед официальным турсектором и эта проблема требует решения.

Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж
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В среду, 17 июня, глава Ростуризма Зарина Догузова предупредила, что потери, которые понесла из-за пандемии COVID-19 российская туристическая отрасль, не удастся «наверстать» ранее конца следующего года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: туризм, АТОР, Майя Ломидзе, коронавирус
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