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Поправки в Конституцию ,  
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МВД проверит сообщения о создании аккаунтов для голосования по поправкам

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Столичная полиция организовала проверку информации о поддельных аккаунтах граждан для фальсификации на голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД России.

«Московская полиция проводит проверку информации, опубликованной в сети интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В частности, правоохранителям предстоит проверить информацию о возможных попытках создания поддельных аккаунтов граждан для использования в дистанционном голосовании.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством. Об итогах проверки ведомство намерено проинформировать Московскую городскую избирательную комиссию.

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1 июля в России пройдет общенародное голосование по поправкам в Конституцию. В Москве его разрешили провести онлайн.

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Теги: ГУ МВД по Москве, поправки в Конституцию, фальсификация данных
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