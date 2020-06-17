МГИК обратился в МВД из-за данных о «схеме» регистрации на голосование

Телеканал «Дождь» сообщил о схеме по фальсификации данных на голосовании по Конституции, для которой используются чужие сим-карты и данные пенсионеров. Столичный избирком просит правоохранительные органы проверить информацию

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Московская городская избирательная комиссия обратилась к столичной полиции с просьбой проверить сообщения о схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию. Копию обращения опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Обращение подписано членом комиссии Дмитрием Реутом, его адресат — глава столичного управления МВД Олег Баранов. Дмитрий Реут в разговоре с РБК подтвердил, что МГИК обратился в полицию.

В документе МГИК ссылается на материал телеканала «Дождь» с заголовком «Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома». По данным «Дождя», существует схема регистрации на онлайн-голосование — несколько человек раздают сим-карты и присылают персональную информацию московских пенсионеров. С использованием этой информации человек может зарегистрироваться на портале московской мэрии и использовать сим-карту для верификации. Схему проверил корреспондент «Дождя», который смог получить от организаторов 25 сим-карт и базу данных с номерами паспортов, СНИЛС, адресами, возрастом, ФИО и другой персональной информацией москвичей. Большинство из них — пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы. За регистрацию ложного аккаунта организаторы схемы платят 75 руб. «Любое заявление, поданное на электронное голосование, уходит не только в Москву, но и федералам, включая ФСБ. Поэтому эти люди рискуют. Сильно, сильно рискуют. Я этим людям не завидую. Расследование идет — и нам в штаб поступают сообщения ФСБ о таких проверках», — комментировал эти данные в статье «Дождя» Венедиктов.

«Принимая во внимание, что в сообщении содержатся сведения, указывающие на наличие признаков составов преступлений, в том числе предусмотренных ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов), просим незамедлительно проверить вышеуказанную информацию, пресечь незаконную деятельность и предпринять иные необходимые меры реагирования», — говорится в обращении МГИК в ГУ МВД по Москве.