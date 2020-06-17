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Поправки в Конституцию ,  
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МГИК обратился в МВД из-за данных о «схеме» регистрации на голосование

Телеканал «Дождь» сообщил о схеме по фальсификации данных на голосовании по Конституции, для которой используются чужие сим-карты и данные пенсионеров. Столичный избирком просит правоохранительные органы проверить информацию
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Московская городская избирательная комиссия обратилась к столичной полиции с просьбой проверить сообщения о схеме, позволяющей регистрировать чужие аккаунты для участия в голосовании по поправкам в Конституцию. Копию обращения опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Обращение подписано членом комиссии Дмитрием Реутом, его адресат — глава столичного управления МВД Олег Баранов. Дмитрий Реут в разговоре с РБК подтвердил, что МГИК обратился в полицию.

Как устроено голосование о поправках в Конституцию. Что важно знать
Политика

В документе МГИК ссылается на материал телеканала «Дождь» с заголовком «Московских пенсионеров массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома». По данным «Дождя», существует схема регистрации на онлайн-голосование — несколько человек раздают сим-карты и присылают персональную информацию московских пенсионеров. С использованием этой информации человек может зарегистрироваться на портале московской мэрии и использовать сим-карту для верификации. Схему проверил корреспондент «Дождя», который смог получить от организаторов 25 сим-карт и базу данных с номерами паспортов, СНИЛС, адресами, возрастом, ФИО и другой персональной информацией москвичей. Большинство из них — пенсионеры с пропиской на северо-западе Москвы. За регистрацию ложного аккаунта организаторы схемы платят 75 руб. «Любое заявление, поданное на электронное голосование, уходит не только в Москву, но и федералам, включая ФСБ. Поэтому эти люди рискуют. Сильно, сильно рискуют. Я этим людям не завидую. Расследование идет — и нам в штаб поступают сообщения ФСБ о таких проверках», — комментировал эти данные в статье «Дождя» Венедиктов.

«Принимая во внимание, что в сообщении содержатся сведения, указывающие на наличие признаков составов преступлений, в том числе предусмотренных ст. 141 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) и 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов), просим незамедлительно проверить вышеуказанную информацию, пресечь незаконную деятельность и предпринять иные необходимые меры реагирования», — говорится в обращении МГИК в ГУ МВД по Москве.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что не располагают информацией об обращении.

СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования
Технологии и медиа
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) заявил, что выявил в сети информацию о массовой скупке сим-карт для накрутки результатов голосования. В РОЦИТе эту информацию называют фейковой. Организация объясняет свою позицию тем, что «техническая возможность осуществления данной мошеннической схемы отсутствует». «Дело не только в том, что сим-карты в России персонифицированы, а конкретно в предусмотренной в проекте авторизации пользователя посредством ЕСИА — проще говоря, «Госуслуг». Авторизация в данном случае сродни предъявлению паспорта на офлайновом избирательном участке — в обоих случаях действие призвано подтвердить, что в голосовании участвует реальный человек и что голосует он лишь один раз», — заявил ведущий аналитик РОЦИТа Урван Парфентьев.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко в колонке на сайте «Эха Москвы» сообщил, что «с технической точки зрения система не допустит голосования с подставных аккаунтов». Он пояснил, что еще до начала регистрации на дистанционное голосование было принято решение, что проголосовать можно будет только с тех аккаунтов, которые были созданы до 5 июня.

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию будет проходить с 25 июня по 1 июля. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан, принявших участие в плебисците. Электронное голосование будет доступно для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области. По данным на 16 июня, заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию подали более 680 тыс. россиян.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Алена Прохоренко
Теги: голосование, Москва, МГИК
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