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Пандемия коронавируса ,  
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Рособрнадзор не будет требовать от школьников сдавать ЕГЭ в масках

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Школьников не будут обязывать находиться в маске и перчатках во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире передачи «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене», — сказал Круглинский (цитата по ТАСС). Он добавил, что до места проведения экзамена выпускник может прийти в средствах индивидуальной защиты.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ранее в Рособрнадзоре допустили, что перед началом ЕГЭ в местах их проведения будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Сейчас этот вопрос прорабатывается, окончательное решение еще не принято.

Единые госэкзамены в 2020 году перенесли из-за эпидемии COVID-19. Основная часть ЕГЭ начнется 3 июля. При этом обязательных экзаменов — по математике и русскому языку — в этом году не будет. Оценки по этим предметам выставят в аттестаты по итогам года.

Все помещения, где будут проводиться экзамены, предварительно продезинфицируют. Выпускники перед началом ЕГЭ должны будут пройти термометрию и обработать руки антисептиком. В классах их будут рассаживать зигзагообразно.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок выдачи аттестатов зрелости в 2020 году для выпускников одиннадцатых и девятых классов — школьники их получат без сдачи ЕГЭ. В колледжи и техникумы можно будет поступить по аттестатам без ОГЭ. Для подачи заявки в вуз выпускникам одиннадцатых классов нужно будет сдать необходимые ЕГЭ.

Теги: ЕГЭ, Роспотребнадзор, маски
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