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Пандемия коронавируса ,  
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Министр заявил о подготовке к работе школ в очном формате с 1 сентября

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство просвещения готовится к тому, что российские школьники и студенты колледжей начнут занятия как обычно 1 сентября в зданиях своих учебных заведений, сообщает ТАСС.

«Что касается 1 сентября. Мы готовимся <...> к тому, что 1 сентября учащиеся придут в свои школы. Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора. Мы проведем просветительскую работу с родителями, учениками», — сказал на пресс-конференции министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения заявил о планах провести очные выпускные
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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В связи с эпидемией коронавируса школы после объявленных в марте каникул в апреле перешли на дистанционный режим обучения. 30 апреля министерство просвещения рекомендовало регионам завершить учебный год для 1–8 классов — 15 или 16 мая, для 10-х классов — 29 или 30 мая, для 9-х и 11-х классов — 5 июня.

11 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что все выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ в 2020 году получат аттестаты без сдачи госэкзаменов. «Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — пояснили в кабмине.

Выпускники, которые захотят поступить в колледжи и техникумы, будут зачислены в них по результатам школьных аттестатов. Для поступления в вузы одиннадцатиклассникам необходимо будет сдать ЕГЭ. Школы дистанционно помогут им подготовиться к экзаменам.

Власти допустили тестирование школьников на коронавирус перед ЕГЭ
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Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Выпускные праздники Минпросвещения предложило регионам провести в онлайн-формате 27 июня. Ведомство допустило проведение выпускных 27 июня в традиционном формате, но только в тех регионах, которые к тому времени выйдут на третий этап снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минпросвещения, учебный год, коронавирус
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