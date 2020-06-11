Министр заявил о подготовке к работе школ в очном формате с 1 сентября

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Министерство просвещения готовится к тому, что российские школьники и студенты колледжей начнут занятия как обычно 1 сентября в зданиях своих учебных заведений, сообщает ТАСС.

«Что касается 1 сентября. Мы готовимся <...> к тому, что 1 сентября учащиеся придут в свои школы. Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования. Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора. Мы проведем просветительскую работу с родителями, учениками», — сказал на пресс-конференции министр просвещения Сергей Кравцов.

В связи с эпидемией коронавируса школы после объявленных в марте каникул в апреле перешли на дистанционный режим обучения. 30 апреля министерство просвещения рекомендовало регионам завершить учебный год для 1–8 классов — 15 или 16 мая, для 10-х классов — 29 или 30 мая, для 9-х и 11-х классов — 5 июня.

11 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что все выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ в 2020 году получат аттестаты без сдачи госэкзаменов. «Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — пояснили в кабмине.



Выпускники, которые захотят поступить в колледжи и техникумы, будут зачислены в них по результатам школьных аттестатов. Для поступления в вузы одиннадцатиклассникам необходимо будет сдать ЕГЭ. Школы дистанционно помогут им подготовиться к экзаменам.