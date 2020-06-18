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В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице зафиксировали 1040 новых заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки, общее число зараженных в городе выросло до 210 785 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Это минимальное число с 11 апреля, когда в столице за сутки подтвердили 1030 случаев. Накануне в Москве зарегистрировали 1065 новых заболевших.

В Подмосковье за сутки выписали рекордное число вылечившихся от COVID
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее вице-мэр города Анастасия Ракова заявила, что число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 130 431 человека.

Всего в России за прошедшие сутки зарегистрировали 7 790 новых зараженных. С начала эпидемии коронавируса в стране подтвердили 561 091 случай заболевания. Умерли 7 660 заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
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от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Москва
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