В Москве выявили минимальное с середины апреля число заболевших COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице зафиксировали 1040 новых заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки, общее число зараженных в городе выросло до 210 785 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Это минимальное число с 11 апреля, когда в столице за сутки подтвердили 1030 случаев. Накануне в Москве зарегистрировали 1065 новых заболевших.

Ранее вице-мэр города Анастасия Ракова заявила, что число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 130 431 человека.

Всего в России за прошедшие сутки зарегистрировали 7 790 новых зараженных. С начала эпидемии коронавируса в стране подтвердили 561 091 случай заболевания. Умерли 7 660 заболевших.