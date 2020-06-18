В Москве число вылечившихся от коронавируса превысило 130 тыс.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В столице за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2046 человек, общее число вылечившихся превысило 130 тыс. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2046 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 130 431 человека», — сообщила вице-мэр.

Накануне Ракова сообщила о 2 271 выздоровевшем в Москве от COVID-19 за сутки.

По последним данным оперативного штаба, всего в России вылечились 304 342 человека, 7478 заболевших умерли.