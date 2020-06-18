В Подмосковье за сутки выписали рекордное число вылечившихся от COVID

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 1 тыс. человек завершили лечение от коронавируса за прошедший день в Московской области, это рекордное число вылечившихся за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В Московской области еще 1,036 тыс. человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. Это максимальное число с начала пандемии, следует из статистики оперативного штаба.

Всего медики в Подмосковье вылечили от коронавируса 20,355 тыс. заболевших.

По данным штаба, с начала распространения коронавируса в Подмосковье было выявлено более 52 тыс. случаев, из них 667 — за последние сутки. За весь период умерли 751 человек.