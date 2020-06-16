Кремль сообщил об отсутствии планов проводить прямую линию до голосования

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не планирует проводить мини-прямую линию с россиянами перед голосованием по Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, перед голосованием по Конституции не планирует», — сказал Песков. Он добавил, что полноформатная прямая линия в этом году состоится, но ее сроки были сдвинуты «по понятным причинам».

«Точное время проведения мы сообщим вам дополнительно», — сказал Песков.

Песков также предложил не сравнивать с форматом прямой линии рабочие совещания президента.

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