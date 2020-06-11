Песков допустил обращение Путина к россиянам из-за поправок к Конституции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин может лично обратиться к российским гражданам с разъяснениями о поправках в Конституцию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает. Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам.

Ранее два источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что Путин может выступить с обращением к нации после голосования по поправкам.

По словам собеседников РБК, сценарий этого обращения уже прорабатывается в Кремле. По предварительным данным, президент выступит перед россиянами после того, как будут подсчитаны голоса. Он намерен не только поблагодарить граждан за участие в плебисците, но и дать поручения федеральным чиновникам.