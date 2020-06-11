Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 13:36 В Краснодарском крае отменят пропуска для передвижения между городами Общество, 13:31 Как маркировка лекарств управляет дистрибуцией и борется с «серым» рынком Экономика инноваций, 13:14  Песков допустил обращение Путина к россиянам из-за поправок к Конституции Общество, 13:11 Судья проигранного Россией полуфинала Евро-2008 будет работать в РФС Спорт, 13:08 Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования Экономика, 13:08 В eBay рассказали о всплеске экспорта автозапчастей из России Авто, 13:04 Как изучение криптовалют позволяет зарабатывать. Дневник трейдера #24 Крипто, 13:04 Эпоха самоорганизации: как удаленная работа повлияла на жизнь людей Экономика образования, 13:00  Алюминий, кожа и экраны: как звучит новый футуристический Porsche РБК и Porsche, 13:00 Сербские фанаты вернулись на футбол огненным перфомансом. Видео Спорт, 12:55 Как снизить издержки в премиальном сегменте и не спуститься в middle Pro, 12:53 Депздрав Москвы объяснил расхождение в данных о числе смертей от COVID-19 Общество, 12:49 В Норильске не стали задерживать обвиненного в халатности мэра Общество, 12:41
Поправки в Конституцию ,  
0 

Песков допустил обращение Путина к россиянам из-за поправок к Конституции

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин может лично обратиться к российским гражданам с разъяснениями о поправках в Конституцию. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает. Когда он примет такое решение, мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам.

Как устроено голосование о поправках в Конституцию. Что важно знать
Политика

Ранее два источника РБК, близких к администрации президента, сообщили, что Путин может выступить с обращением к нации после голосования по поправкам.

По словам собеседников РБК, сценарий этого обращения уже прорабатывается в Кремле. По предварительным данным, президент выступит перед россиянами после того, как будут подсчитаны голоса. Он намерен не только поблагодарить граждан за участие в плебисците, но и дать поручения федеральным чиновникам.

Отвечая на запрос РБК, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что «это будет зависеть от решения президента».

В Кремле обсудили возможность обращения Путина к нации после плебисцита
Политика
Владимир Путин

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Этот день сделали выходным. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, из-за эпидемии коронавируса было принято решение дать гражданам больше времени для голосования, проголосовать можно будет в течение шести дней до этого.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Конституция
Материалы по теме
ВЦИОМ изучил уровень поддержки поправок в Конституцию сторонниками партий
Политика
Кремль увидел «превалирующую поддержку» поправок к Конституции
Политика
Минкомсвязь запустила сервис для электронного голосования по Конституции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter