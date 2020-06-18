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В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отправленное Дитриху письмо депутата.

Власов пояснил, что во время режима повышенной готовности большинство россиян были вынуждены оставаться дома и не пользовались своей машиной больше месяца. Он назвал временное уменьшение налога «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».

Дитрих доложил Путину о падении пассажиропотока на всех видах транспорта
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Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутат попросил министра оценить его инициативу и проанализировать возможность ее реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов из федерального бюджета.

15 июня президент России Владимир Путин предложил правительству обдумать новые меры государственной поддержки, которые необходимо ввести в условиях эпидемии коронавируса. «Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решения о том, какие меры, нужны ли они, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно, в развитие уже реализуемых программ», — сказал президент. Он отметил, что часть ранее принятых мер истекает 1 июля.

В конце марта Владимир Путин из-за распространения коронавируса объявил о периоде нерабочих дней, который впоследствии был продлен до мая. Власти большинства российских регионов вслед за Москвой ввели режим ограничений и самоизоляции. 11 мая президент сообщил о завершении нерабочих дней, однако призвал руководителей регионов не действовать по одному шаблону при смягчении ограничительных мер. После этого в регионах перешли к постепенному снятию ограничений.

Теги: Евгений Дитрих, Госдума, транспортный налог, коронавирус
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