В Госдуме предложили снизить транспортный налог на 25% в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру транспорта Евгению Дитриху снизить транспортный налог для регионов, в которых объявляли режим повышенной готовности, на 25% в 2020 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отправленное Дитриху письмо депутата.

Власов пояснил, что во время режима повышенной готовности большинство россиян были вынуждены оставаться дома и не пользовались своей машиной больше месяца. Он назвал временное уменьшение налога «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».

Депутат попросил министра оценить его инициативу и проанализировать возможность ее реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов из федерального бюджета.

15 июня президент России Владимир Путин предложил правительству обдумать новые меры государственной поддержки, которые необходимо ввести в условиях эпидемии коронавируса. «Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решения о том, какие меры, нужны ли они, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно, в развитие уже реализуемых программ», — сказал президент. Он отметил, что часть ранее принятых мер истекает 1 июля.