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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правительству России пора обсудить возможность принятия новых мер господдержки в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.

«Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решения о том, какие меры, нужны ли они, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно, в развитие уже реализуемых программ», — сказал президент.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В качестве примера Путин отметил, что из-за рекомендации властей оставаться дома людям старше 65 лет «во многих» регионах пенсионеры не могут выйти на работу, а выплаты им заканчиваются. «Надо подумать над этим», — указал Путин.

По словам российского лидера, страну ждет непростой этап «восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни».

В начале эпидемии, как сказал Путин, перед правительством стояли две задачи — сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Для этого власти приняли меры по поддержке граждан, особенно семей с детьми, обеспечению занятости и помощи бизнесу. По словам президента, правительство в целом справилось с этими задачами.

За прошедшие сутки в России выявили 8246 новых заболевших COVID-19. Общее число зараженных выросло до 537,2 тыс. человек. Большая часть новых заболевших приходится на регионы, 34,3% из них не имеют симптомов.

Теги: Владимир Путин, экономика, господдержка
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