Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правительству России пора обсудить возможность принятия новых мер господдержки в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.

«Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решения о том, какие меры, нужны ли они, если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно, в развитие уже реализуемых программ», — сказал президент.

В качестве примера Путин отметил, что из-за рекомендации властей оставаться дома людям старше 65 лет «во многих» регионах пенсионеры не могут выйти на работу, а выплаты им заканчиваются. «Надо подумать над этим», — указал Путин.