Помпео обсудил коронавирус с представителем Китая

Майк Помпео (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Госсекретарь США Майк Помпео и член политбюро Коммунистической партии Китая Ян Цзечи во время встречи в Гонолулу (Гавайи) обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Помпео заявил о необходимости «полной прозрачности и обмена информацией для борьбы с продолжающейся пандемией COVID-19 и предотвращения будущих вспышек». Кроме того, госсекретарь подчеркнул важность двусторонних отношений между странами в области торговли, безопасности и дипломатии.

В начале мая лидер США Дональд Трамп обвинил власти Китая в попытках скрыть информацию о коронавирусе на первом этапе распространения заболевания и заявил, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса в лаборатории Ухани. КНР в ответ сослалась на заключение ВОЗ, которая опровергла лабораторное происхождение коронавируса.