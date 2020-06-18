Автомобиль въехал в толпу протестующих в Портленде

Автомобиль въехал в толпу демонстрантов в Портленде (штат Орегон), три человека пострадали. Об этом говорится в заявлении на сайте местной полиции.

Автомобиль сбил несколько участников акции и уехал на высокой скорости, двигаясь по встречной полосе, сообщили в полиции.

Три человека получили травмы, их отвезли в медицинские учреждения. Водителя автомобиля задержали. По факту инцидента начали проверку.

Акции протеста против расизма и произвола полиции идут в США с конца мая. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который погиб после жесткого задержания полицейскими. В некоторых американских городах протестные акции переросли в погромы и грабежи. Так, в ночь на 2 июня протестующие разграбили несколько магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, в том числе Michael Kors, AT&T и Chanel.