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Протесты в США ,  
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Автомобиль въехал в толпу протестующих в Портленде

Автомобиль въехал в толпу демонстрантов в Портленде (штат Орегон), три человека пострадали. Об этом говорится в заявлении на сайте местной полиции.

Автомобиль сбил несколько участников акции и уехал на высокой скорости, двигаясь по встречной полосе, сообщили в полиции.

Три человека получили травмы, их отвезли в медицинские учреждения. Водителя автомобиля задержали. По факту инцидента начали проверку.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество

Акции протеста против расизма и произвола полиции идут в США с конца мая. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который погиб после жесткого задержания полицейскими. В некоторых американских городах протестные акции переросли в погромы и грабежи. Так, в ночь на 2 июня протестующие разграбили несколько магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, в том числе Michael Kors, AT&T и Chanel.

С середины июня протесты вспыхнули с новой силы после инцидента в Атланте (Джорджия), где 12 июня при задержании погиб 27-летний афроамериканец Рейшард Брукс. Он выхватил у полицейского электрошокер и попытался убежать, из-за чего полицейские открыли огонь.

Теги: США, протесты, Портленд
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