Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 01 июн, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 01 июн, 13:28
Минкомсвязь предложила подключить «Авито», ЦИАН и «Авто.ру» к госуслугам Бизнес, 09:19 Москва и мировые столицы: сколько стоит поддержка бизнеса РБК и Центр поддержки экономики, 09:12 Просто читайте мои твиты: инвестор-циник Карл Айкан — о пути к успеху Pro, 09:05 В «Уральских авиалиниях» предупредили о сокращении авиаперевозок на 50% Бизнес, 09:00 Серия А представила календарь оставшихся матчей чемпионата Спорт, 08:59 В Приморье объявили экстренное предупреждение из-за дождя и ветра Общество, 08:52 Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками в США Спорт, 08:40 Черчесов назвал нестандартным решение «Локомотива» расстаться с Семиным Спорт, 08:23 Протестующие разграбили магазины на Манхэттене Общество, 08:21 Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 Общество, 08:13 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 РБК Pro: как доказать форс-мажор в суде. Кейсы Pro, 08:00 Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля Финансы, 08:00 Боксер Флойд Мейвезер оплатит похороны погибшего в США афроамериканца Спорт, 07:56
Общество ,  
0 

Протестующие разграбили магазины на Манхэттене

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Участники протестов, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, разграбили несколько магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, передает CBS New York.

Волна грабежей началась с района Челси, затем протестующие разрушили несколько магазинов в Сохо, Флэтайроне и Мидтауне, передает телеканал. В частности, пострадали такие магазины, как Michael Kors, Nintendo, AT&T и Chanel.

Беспорядки на улицах американских городов. Фоторепортаж
Фотогалерея 

CBS New York отмечает, что многие магазины не работали из-за пандемии коронавируса, а некоторые из них, которыми владеют небольшие компании или частные лица, могут не открыться из-за разрушений.

Протестующие все еще находились на улицах Нью-Йорка, несмотря на комендантский час, который наступил в 23:00, передает телеканал. Комендантский час ввели в городе накануне, он будет действовать до 5:00 (12:00 мск) 2 июня.

В Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов
Общество
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Протесты в США идут уже в течение недели после того, как после задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб афроамериканец Джордж Флойд. Сначала протестующие вышли на улицы Миннеаполиса, а затем протесты охватили многие крупные города.

Так, 29 мая начались столкновения протестующих с полицией возле Белого дома в Вашингтоне. Из-за беспорядков, как сообщает The New York Times, президент США Дональд Трамп с семьей на некоторое время укрывался в бункере.

Теги: США, протесты, Нью-Йорк
Материалы по теме
Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в США
Политика
Sony, Google и Airbnb отложили мероприятия из-за протестов в США
Бизнес
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter