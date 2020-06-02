Протестующие разграбили магазины на Манхэттене

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Участники протестов, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, разграбили несколько магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, передает CBS New York.

Волна грабежей началась с района Челси, затем протестующие разрушили несколько магазинов в Сохо, Флэтайроне и Мидтауне, передает телеканал. В частности, пострадали такие магазины, как Michael Kors, Nintendo, AT&T и Chanel.

CBS New York отмечает, что многие магазины не работали из-за пандемии коронавируса, а некоторые из них, которыми владеют небольшие компании или частные лица, могут не открыться из-за разрушений.

Протестующие все еще находились на улицах Нью-Йорка, несмотря на комендантский час, который наступил в 23:00, передает телеканал. Комендантский час ввели в городе накануне, он будет действовать до 5:00 (12:00 мск) 2 июня.