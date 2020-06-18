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Бизнес ,  
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Delivery Club оценил рост числа заказов у бизнеса с «темными» кухнями

Ресторанные сети, у которых есть отдельные, работающие только на доставку кухни (так называемый формат dark kitchen), развивают доставку в два раза быстрее, чем традиционные конкуренты. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении сервиса доставки еды Delivery Club и специалистов исследовательского агентства Data Insight.

Так, в 2019 году у ресторанных сетей с dark kitchen число заказов на доставку выросло в среднем на 48%. У ресторанов без отдельных кухонь показатель роста составил 23%.

Согласно исследованию, на конец 2019 года dark kitchen были у 7% ресторанных сетей, которые работают на доставку. При этом наибольшей популярностью формат работающих только на доставку кухонь зафиксировали в Московской области (dark kitchen есть у 13,5% сетей), Красноярске (13,5%) и Владивостоке (11,7%). Наиболее всего формат «темных» кухонь распространен среди ресторанных сетей, которые специализируются на японской (роллы), китайской (вок) и итальянской (пицца) кухней.

Delivery Club отчитался о двукратном росте выручки на фоне пандемии
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С конца марта в Москве из-за пандемии коронавируса были закрыты для посещения рестораны и кафе, однако многие из них продолжили работу на вынос. В середине апреля глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что в период эпидемии в Москве ежесуточно доставляется более 1 млн заказов. Речь шла как о доставке еды, так и о непродовольственных товарах. С 16 июня в Москве открылись летние веранды ресторанов и кафе.

В феврале текущего года РБК узнал, что dark kitchen уже несколько месяцев, с осени прошлого года, работает у «Макдоналдса». Ресторанная сеть стала первой полноценной сетью общепита, открывшей собственную dark kitchen. Кухня открылась недалеко от станции метро «Юго-Западная», ее площадь составила 400 кв. м. Представитель сервиса Delivery Club отмечал, что фабрика-кухня для курьеров «Макдоналдса» входит в число лидеров по числу заказов среди московских заведений сети.

Теги: Delivery Club, Доставка еды
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