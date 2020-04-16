В мэрии заявили о доставке 1 млн заказов в Москве ежедневно

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в период эпидемии коронавируса ежесуточно доставляется более 1 млн заказов. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, в осуществлении доставки задействованы около 60 тыс. курьеров. В число заказов входят и доставка еды, и непродовольственные товары, и интернет-торговля.

Немерюк считает, что в период самоизоляции интернет-торговля практически полностью заменила офлайн-продажи. При этом он отметил снижение уровня доставок непродовольственных товаров на 20–25% и одновременный рост среднего чека по покупкам онлайн. «Люди волнуются за свою безопасность, не выходят из дома, соблюдают правила, поэтому заказывают сразу побольше, но реже», — сказал Немерюк.

В период всеобщей самоизоляции из-за эпидемии COVID-19 многие компании переориентировались на доставку продуктов и непродовольственных товаров. Например, сервис каршеринга YouDrive с 16 апреля запустил услугу по доставке, чтобы минимизировать потери из-за простоя машин, услуги доставки товаров и готовой еды из ресторанов с конца марта также оказывают водители «Яндекс.Такси». Такая возможность пока есть только у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.