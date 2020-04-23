Delivery Club отчитался о двукратном росте выручки на фоне пандемии

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Выручка Delivery Club по итогам первого квартала 2020 года выросла в 2,1 раза по сравнению с выручкой за тот же период 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

По итогам первого квартала 2020 года выручка Delivery Club составила 1,82 млрд руб. За первый квартал прошлого года сумма выручки компании составляла 881 млн руб.

Только за март 2020 года Delivery Club выполнил 3,78 млн заказов. Это на 88% больше заказов, чем в марте прошлого года.

Также вырос объем заказов, доставленных собственной логистической службой компании — с 35% от общего объема заказов в первом квартале 2019 года до 53% во втором квартале 2020 года.

Количество ресторанов, которые сотрудничают с Delivery Club, также увеличилось. На конец 2019 года служба доставки еды работала с 13,7 тыс. ресторанов, сейчас к сервису подключено более 16,3 тыс. заведений.