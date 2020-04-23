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Пандемия коронавируса ,  
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Delivery Club отчитался о двукратном росте выручки на фоне пандемии

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Выручка Delivery Club по итогам первого квартала 2020 года выросла в 2,1 раза по сравнению с выручкой за тот же период 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

По итогам первого квартала 2020 года выручка Delivery Club составила 1,82 млрд руб. За первый квартал прошлого года сумма выручки компании составляла 881 млн руб.

Только за март 2020 года Delivery Club выполнил 3,78 млн заказов. Это на 88% больше заказов, чем в марте прошлого года.

Также вырос объем заказов, доставленных собственной логистической службой компании — с 35% от общего объема заказов в первом квартале 2019 года до 53% во втором квартале 2020 года.

Количество ресторанов, которые сотрудничают с Delivery Club, также увеличилось. На конец 2019 года служба доставки еды работала с 13,7 тыс. ресторанов, сейчас к сервису подключено более 16,3 тыс. заведений.

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Из-за пандемии коронависуса в России в марте ввели режим повышенной готовности. Вскоре после этого власти многих российских регионов ограничили работу ряда предприятий, в том числе кафе, баров и ресторанов. Ограничения не распространяются на доставку продуктов питания и товаров.

По данным «INFOLine-Аналитика», сектор доставки еды рос и до пандемии: так, в 2019 году сектор рынка вырос на 50%. Однако в марте о росте спроса на доставку продуктов питания сообщали не только в Delivery Club, но и в «СберМаркете», а также в iGooods и PickPoint.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Delivery Club, выручка, коронавирус
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