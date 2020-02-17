«Макдоналдс» первым из ресторанов открыл в России «темную кухню»

У «Макдоналдса», как выяснил РБК, уже несколько месяцев в Москве работает dark kitchen — кухня-фабрика, которая готовит и выдает заказы только курьерам. Это первый подобный проект среди всех российских сетей фастфуда

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Осенью 2019 года у российского «Макдоналдса» в столице заработала первая фабрика-кухня, предназначенная только для нужд доставки готовой продукции. О том, что ресторатор нашел для этих целей помещение вблизи станции метро «Юго-Западная», РБК рассказали в двух компаниях — консультантах коммерческой недвижимости. Фабрика-кухня на юге Москвы занимает площадь около 400 кв. м (типичный ресторан сети в стрит-ретейле открывается на площадях от 400 до 1 тыс. кв. м). Компания также сейчас ищет помещения для комбинированного формата — классического ресторана, совмещенного с дополнительной кухней, которая будет обслуживать только курьеров агрегаторов доставки, знают собеседники РБК.

Гендиректор российского «Макдоналдса» Марк Карена еще весной 2019 года заявлял, что рассматривает возможность запустить формат dark kitchen. Первая фабрика-кухня начала работу в тестовом режиме еще прошлым летом, сообщил сейчас представитель «Макдоналдса», не уточнив мощность предприятия и инвестиции в его создание.

Эта фабрика-кухня для курьеров уже входит в число лидеров по количеству заказов среди московских заведений «Макдоналдс», говорит представитель сервиса Delivery Club. Он объясняет: dark kitchen расположена в зоне с высокой плотностью населения, и все операционные процессы этой точки ориентированы именно на доставку. Конкретную долю dark kitchen в общих заказах, которые приходятся на «Макдоналдс», в Delivery Club не раскрывают.

«Макдоналдс» стал первой полноценной сетью общепита, открывшей собственную dark kitchen. Один из его ближайших конкурентов на рынке фастфуда — сеть KFC — пока не планирует открывать рестораны, ориентированные исключительно на сервисы доставки, сообщили РБК в этой компании. В российском Burger King на запрос РБК не ответили.

Многие игроки ресторанного рынка рассматривают развитие формата фабрики-кухни, но все подходят к нему с осторожностью, потому что не каждый ресторатор получает достаточное количество заказов для того, чтобы предприятие окупилось, объясняет гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Инвестиции в одну подобную точку для «Макдоналдса» эксперт оценивает примерно в 150 млн руб.