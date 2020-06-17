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Минприроды ответило раскритиковавшему ход мусорной реформы генпрокурору

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В ходе реализации мусорной реформы в России в некоторых российских регионах возникли проблемы с созданием мест для сбора и хранения отходов, говорится в заявлении Минприроды, поступившем в РБК. В ведомстве также признали, что «на местах» выявлены случаи нарушения своих обязательств региональными операторами по вывозу мусора. Так в министерстве отреагировали на критику со стороны генпрокурора Игоря Краснова, который в ходе выступления с ежегодным докладом в Совете Федерации заявил о «системных нарушениях» при переходе регионов на новую систему обращения с отходами.

Для решения проблемы с созданием свалок ведомство разработало правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, сейчас эти правила «находятся на завершающей стадии согласования». В министерстве рассчитывают, что после их утверждения это поможет оборудовать в регионах контейнерные площадки для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

В то же время, считают в ведомстве, «в сфере обращения с отходами» постепенно складывается конкурентная среда, которая в будущем поможет устранить недобросовестных игроков рынка и позволит добросовестным операторам обращения с отходами увидеть в работе госорганов «надежных защитников их интересов и интересов граждан».

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В своем выступлении в Совфеде генпрокурор Игорь Краснов, в частности, сообщил, что половина регионов своевременно не вывозила отходы и не ликвидировала несанкционированные свалки. «В трети субъектов эксплуатируемые коммерческими структурами полигоны не соответствуют экологическим и санитарным требованиям», — сказал он, констатировав, что местные власти «повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов». Генпрокурор добавил, что о ситуации доложено президенту и премьер-министру.

Реагируя на выступление Краснова, Российский экологический оператор (РЭО), куратор новой системы обращения с отходами, пояснил РБК, что периодичность вывоза мусора регламентирована санитарными правилами, за соблюдением которых следит Роспотребнадзор. РЭО, со своей стороны, отслеживает жалобы через горячую линию РЭО РАДАР, сообщили представители оператора.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С 1 января 2019 года в России реализуется национальный проект «Экология», одной из целью которого является создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, известный также как «мусорная реформа». Ответственность за ее реализацию возложена на региональных операторов обращения с отходами.

Реформа предусматривает введение раздельного сбора мусора, часть отходов предполагается перерабатывать. Кроме того, должны быть ликвидированы несанкционированные мусорные полигоны. В мае РЭО разработал федеральную схему по обращению с отходами, в ней указано более 1,5 тыс. свалок, которые должны быть закрыты. В основном они расположены на территории Дальнего Востока, Северного Кавказа и юга Сибири.

Теги: Игорь Краснов, бытовые отходы
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