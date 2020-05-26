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Антикризисные меры ,  
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Регионы получат госсубсидии на ₽8,1 млрд из-за неплатежей за вывоз мусора

Минприроды предложило выделить ₽8,1 млрд на поддержку мусорных операторов из-за неплатежей населения и бизнеса во время пандемии. Наибольшая сумма предназначена Подмосковью (около ₽1 млрд), наименьшая — Магаданской обл. (₽10 млн)
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минприроды подготовило проект распоряжения правительства о распределении субсидий на поддержку региональных операторов по вывозу отходов на период пандемии. У РБК есть копия документа, который приложен к письму министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина в правительство от 25 мая. Минфин поддержал это предложение, следует из письма замглавы ведомства Андрея Иванова, которое также приложено к обращению Кобылкина.

Подлинность документов РБК подтвердил представитель Минприроды. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Сколько денег выделят на поддержку вывоза мусора

Общая сумма поддержки региональных операторов должна составить 9,25 млрд руб., следует из пояснительной записки к проекту. Но в письме Кобылкина приводятся предложения о распределении лишь 8,1 млрд руб. в 67 регионах в апреле—июне 2020 года для покрытия кассовых разрывов. Еще 1,15 млрд руб. должны перераспределить позже, как только из регионов поступят необходимые документы.

Глава правительства в апреле подписал постановление о мерах поддержки мусорных операторов в период ограничительных мер. Тогда планировалось выделить из федерального бюджета около 9 млрд руб., которые региональные власти должны были передать местным компаниям из расчета 20% необходимой валовой выручки в течение трех месяцев (апрель—июнь 2020 года). Но распределения субсидий по регионам в постановлении не было. Согласно проекту распоряжения, наибольший объем поддержки предназначен для Московской области (около 1 млрд руб.), далее следуют Башкирия и Самарская область. Самые маленькие субсидии предусмотрены для Магаданской области и Чукотки — около 10 млн руб.

Мишустин подписал постановление о помощи мусорным операторам в регионах
Бизнес
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В апрельском документе указывалось, что средства должны направляться всем действующим в регионе операторам так, чтобы доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по вывозу мусора, составляла не менее 90%.

Право на субсидию имеют только те регионы, где уже выбраны региональные операторы и утверждены территориальные схемы по обращению с отходами, следует из письма главы Минприроды. Поэтому помощь не получат компании в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны присоединиться к мусорной реформе только в 2022 году. Субсидии также не предполагаются для Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов из-за высокой бюджетной обеспеченности.

Почему мусорным операторам понадобились субсидии

Причиной выделения субсидий региональным операторам стал рост неплатежей населения и бизнеса. На падение их доходов также повлияла отмена пени за просрочку оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства до конца 2020 года, утвержденная правительством в качестве антикризисной меры.

Переход множества россиян в режим самоизоляции и работы из дома привел к значительному увеличению объемов бытового мусора, сообщил РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует мусорную реформу. Объем твердых коммунальных отходов вырос и в сельской местности, куда перебралось немало горожан. «Сложившаяся ситуация приводит к значительному росту нагрузки на региональных операторов по вывозу мусора именно из сектора ИЖС (индивидуальное жилищное строительство. — РБК), что не предусмотрено территориальной схемой, и эти расходы не компенсируются за счет единого тарифа регионального оператора. А региональные операторы для обеспечения своей бесперебойной работы вынуждены нести все текущие расходы: погашение кредитов и лизинговых платежей, налогов, заработной платы, транспортных услуг, ГСМ и других платежей», — указывал он.

«Только первая неделя карантина показала снижение выручки региональных операторов в три раза. При этом объемы отходов в жилых секторах возросли на 25%», — сообщила РБК в начале апреля Полина Вергун, председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» (занимается утилизацией отходов в Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Адыгее, Краснодарском крае). Собираемость платежей за вывоз отходов в 2020 году снизится почти вдвое — с 79 до 41,5%, отмечал Руслан Губайдуллин, глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по вывозу отходов).

В связи с недостаточной собираемостью платежей есть риски частичного или полного прекращения оказания услуг по обращению с отходами у 17 операторов в десяти регионах, предупреждал заместитель министра природных ресурсов Константин Румянцев правительство еще 31 марта.

Компания «Хартия» Игоря Чайки, которая работает в Подмосковье, Ярославской и Тульской областях, в середине мая сообщила о кассовом разрыве в 700 млн руб. из-за неплатежей населения и компаний.

Хватит ли субсидий на покрытие расходов и долгов

Представители трех мусорных операторов из разных регионов сказали РБК, что предложения Минприроды о распределении субсидий своевременны. Но этой помощи недостаточно для покрытия кассовых разрывов в период пандемии, предупредили они. Компания и эксперты приводят следующие доводы:

  • «Мы благодарны любым формам поддержки. Для региональных операторов это будет первая федеральная финансовая поддержка (исключая регионы, где выделение дотаций было предусмотрено региональными бюджетами). К сожалению, первые денежные средства поступят ориентировочно в июле», — пожаловался РБК директор «ЭкоСтройРесурса» (региональный оператор в Самарской области) Михаил Захаров. По его словам, средства позволят частично сократить долги перед поставщиками и подрядчиками. «Однако средний размер задолженности потребителей за обращение с твердыми коммунальными отходами по России составляет три—шесть месячных начислений, а в нашем регионе разрыв — три месяца. Сумма поддержки составит же всего 60% месячной выручки», — отметил он.
  • Выделенных средств хватит лишь на несколько недель бесперебойной работы компаний, предупреждает заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. По оценкам Вергун, сегодня в среднем по регионам кассовый разрыв составляет 30–40%, а компенсировать планируют 20% необходимой валовой выручки, рассчитанной из потребности на три месяца. С учетом этого региональным операторам потребуется брать кредиты для покрытия разницы, добавляет она.
  • «Решение о распределении субсидии поровну между операторами, исходя из 20% от необходимой валовой выручки, можно сравнить с выбором врачом больного, которого подключат к ИВЛ, из многих других неподключенных», — считает Беляева. Во многих регионах кассовые разрывы, связанные с неплатежами населения за вывоз отходов, были и до пандемии, в отдельных из них состояние операторов критическое, добавляет она. По ее словам, принцип распределения субсидий, который предложило Минприроды, предполагает, что Подмосковье получит максимум помощи, а другие регионы — копейки.
  • «В трех кластерах Московской области (Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском) собираемость платежей за услугу обращения с отходами упала на 16–18%, что приводит к увеличению кассового разрыва и существенно осложняет финансовое положение регионального оператора в целом. Только по Подмосковью кассовый разрыв превышает 200 млн руб. в месяц», — парирует представитель «РТ-Инвеста», который работает в том числе в Подмосковье.
Автор: Людмила Подобедова
Теги: сбор и вывоз отходов, бюджетные субсидии, коронавирус
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