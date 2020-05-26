Регионы получат госсубсидии на ₽8,1 млрд из-за неплатежей за вывоз мусора

Глава правительства в апреле подписал постановление о мерах поддержки мусорных операторов в период ограничительных мер. Тогда планировалось выделить из федерального бюджета около 9 млрд руб., которые региональные власти должны были передать местным компаниям из расчета 20% необходимой валовой выручки в течение трех месяцев (апрель—июнь 2020 года). Но распределения субсидий по регионам в постановлении не было. Согласно проекту распоряжения, наибольший объем поддержки предназначен для Московской области (около 1 млрд руб.), далее следуют Башкирия и Самарская область. Самые маленькие субсидии предусмотрены для Магаданской области и Чукотки — около 10 млн руб.

В апрельском документе указывалось, что средства должны направляться всем действующим в регионе операторам так, чтобы доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по вывозу мусора, составляла не менее 90%.

Право на субсидию имеют только те регионы, где уже выбраны региональные операторы и утверждены территориальные схемы по обращению с отходами, следует из письма главы Минприроды. Поэтому помощь не получат компании в Москве и Санкт-Петербурге, которые должны присоединиться к мусорной реформе только в 2022 году. Субсидии также не предполагаются для Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов из-за высокой бюджетной обеспеченности.

Почему мусорным операторам понадобились субсидии

Причиной выделения субсидий региональным операторам стал рост неплатежей населения и бизнеса. На падение их доходов также повлияла отмена пени за просрочку оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства до конца 2020 года, утвержденная правительством в качестве антикризисной меры.

Переход множества россиян в режим самоизоляции и работы из дома привел к значительному увеличению объемов бытового мусора, сообщил РБК представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует мусорную реформу. Объем твердых коммунальных отходов вырос и в сельской местности, куда перебралось немало горожан. «Сложившаяся ситуация приводит к значительному росту нагрузки на региональных операторов по вывозу мусора именно из сектора ИЖС (индивидуальное жилищное строительство. — РБК), что не предусмотрено территориальной схемой, и эти расходы не компенсируются за счет единого тарифа регионального оператора. А региональные операторы для обеспечения своей бесперебойной работы вынуждены нести все текущие расходы: погашение кредитов и лизинговых платежей, налогов, заработной платы, транспортных услуг, ГСМ и других платежей», — указывал он.

«Только первая неделя карантина показала снижение выручки региональных операторов в три раза. При этом объемы отходов в жилых секторах возросли на 25%», — сообщила РБК в начале апреля Полина Вергун, председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» (занимается утилизацией отходов в Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Адыгее, Краснодарском крае). Собираемость платежей за вывоз отходов в 2020 году снизится почти вдвое — с 79 до 41,5%, отмечал Руслан Губайдуллин, глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по вывозу отходов).

В связи с недостаточной собираемостью платежей есть риски частичного или полного прекращения оказания услуг по обращению с отходами у 17 операторов в десяти регионах, предупреждал заместитель министра природных ресурсов Константин Румянцев правительство еще 31 марта.

Компания «Хартия» Игоря Чайки, которая работает в Подмосковье, Ярославской и Тульской областях, в середине мая сообщила о кассовом разрыве в 700 млн руб. из-за неплатежей населения и компаний.

Хватит ли субсидий на покрытие расходов и долгов

Представители трех мусорных операторов из разных регионов сказали РБК, что предложения Минприроды о распределении субсидий своевременны. Но этой помощи недостаточно для покрытия кассовых разрывов в период пандемии, предупредили они. Компания и эксперты приводят следующие доводы: