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СПЧ запросил проверку задержания журналистов после стрельбы на Лубянке

Комиссия Совета по правам человека по свободе информации и правам журналистов попросила Генеральную прокуратуру и Следственный комитет расследовать обстоятельства задержаний журналистов, работавших над материалами о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке в Москве, которая произошла 19 декабря. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В совете назвали задержания журналистов необоснованными и заявили, что считают недопустимым применение силы по отношению к сотрудниками СМИ. СПЧ просит провести расследование на предмет препятствования профессиональной деятельности журналистов, что, как отмечается в сообщении совета, является нарушением Уголовного кодекса России и закона «О СМИ».

Материал дополняется

Теги: СПЧ, задержание журналистов, стрельба
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