Министр объединения Южной Кореи подал в отставку

Ким Ён Чхоль (Фото: Ahn Young-joon / AP)

Министр по делам объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль сообщил о решении уйти в отставку из-за ухудшения отношений с КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

«Мне жаль, что мы не можем соответствовать требованиям и ожиданиям нашего народа в отношении мира и процветания на Корейском полуострове», — сказал он.

9 июня Пхеньян сообщил о «разочаровании» в переговорах с югом и разрыве отношений с Сеулом. В КНДР заявили, что власти Южной Кореи привели отношения между ними к «конечной точке».

16 июня военнослужащие КНДР взорвали узел связи в городе Кэсон к северу от границы. Он использовался для контактов Пхеньяна и Сеула.