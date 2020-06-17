Политика , 17 июн, 12:00
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Министр объединения Южной Кореи подал в отставку
Ким Ён Чхоль
Министр по делам объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль сообщил о решении уйти в отставку из-за ухудшения отношений с КНДР. Об этом сообщает Yonhap.
«Мне жаль, что мы не можем соответствовать требованиям и ожиданиям нашего народа в отношении мира и процветания на Корейском полуострове», — сказал он.
9 июня Пхеньян сообщил о «разочаровании» в переговорах с югом и разрыве отношений с Сеулом. В КНДР заявили, что власти Южной Кореи привели отношения между ними к «конечной точке».
16 июня военнослужащие КНДР взорвали узел связи в городе Кэсон к северу от границы. Он использовался для контактов Пхеньяна и Сеула.
После этого Северная Корея заявила о возвращении своих войск на границу двух стран и возобновлении там военных учений. В демилитаризованную зону (ДМЗ) также вернутся ранее отозванные расчеты гражданской охраны.