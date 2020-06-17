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В КНДР заявили о переброске войск на границу с Южной Кореей

Северная Корея намерена перебросить войска в Кымгансанскую туристическую зону и Кэсонский индустриальный комплекс на границе с Южной Кореей. Об этом заявил Представитель Генштаба Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его словам, в районе будут дислоцированы войсковые части на уровне полка, а также другие необходимые огневые подразделения. Их боевой задачей станет охрана приграничной зоны.

По данным газеты «Чосон синбо», Пхеньян намеревается возобновить все виды военных учений вблизи границы с Южной Кореей. Ранее отозванные посты гражданской охраны вновь вернутся в демилитаризованную зону (ДМЗ).

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Фото: Yonhap / EPA / ТАСС

Неделю назад Пхеньян сообщил о полном разрыве связей с Сеулом. 16 июня Северная Корея заявила о возможном размещении вооруженных сил в ДМЗ для «превращения границы в крепость и усиления военной бдительности в отношении Юга».

После этого северокорейские военные взорвали узел связи, который использовался для переговоров с Южной Кореей. Об этом ранее предупреждала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

По мнению экспертов, обострение ситуации на корейском полуострове вызвано неоправдавшимися надеждами Пхеньяна на улучшение экономических отношений с Сеулом. Южная Корея не решается работать с КНДР из-за угрозы международных санкций, в частности — давления со стороны США.

Теги: КНДР, Южная Корея
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