Южная Корея отказались терпеть «неразумное поведение» КНДР

Сеул больше не будет терпеть «неразумные поступки и слова» со стороны КНДР. Об этом на брифинге заявил представитель администрации президента Южной Кореи Юн До Хан, передает агентство Yonhap.

Таким образом власти республики осудили резкие высказывания сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон на предложение президента Мун Чжэ Ина решить конфликт на полуострове дипломатическим и мирным путем.

Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Южная Корея 15 июня запрашивала у КНДР возможность отправить специального посланника в Пхеньян, однако получила отказ.

Агентство передавало, что «Юг был в панике от сверхмощного контрнаступления» Северной Кореи, поэтому президент Мун Чжэ Ин захотел отправить спецпосланников в Пхеньян.