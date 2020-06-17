Медведев предупредил о максимальном падении ВВП со времен Второй мировой

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Мировой ВВП ждет максимальный спад со Второй мировой войны. Об этом говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

«По данным Международного валютного фонда, в 2020 году из-за кризиса мировую экономику ждет спад до 3% по отношению к 2019 году. Это максимальная величина падения мирового ВВП со времен Второй мировой войны», — заявил Медведев. Для сравнения он привел мировой экономический кризис 2008–2009 года, когда падение ВВП не превысило 0,1%.

По словам Медведева, в краткосрочной перспективе ВВП перестанет быть критически значимым критерием для оценки динамики развития.

Председатель отметил, что отличительной чертой пандемии стала необходимость выбирать между экономическим ростом и сохранением жизни людей. Наиболее опасным Медведев назвал длительный экономический застой, который провоцирует разрушение инфраструктуры и «деградацию всех уровней жизни человека».