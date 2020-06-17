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Медведев предупредил о максимальном падении ВВП со времен Второй мировой

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Мировой ВВП ждет максимальный спад со Второй мировой войны. Об этом говорится в статье заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике».

«По данным Международного валютного фонда, в 2020 году из-за кризиса мировую экономику ждет спад до 3% по отношению к 2019 году. Это максимальная величина падения мирового ВВП со времен Второй мировой войны», — заявил Медведев. Для сравнения он привел мировой экономический кризис 2008–2009 года, когда падение ВВП не превысило 0,1%.

По словам Медведева, в краткосрочной перспективе ВВП перестанет быть критически значимым критерием для оценки динамики развития.

Медведев назвал главные шоки для российской экономики
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Дмитрий Медведев

Председатель отметил, что отличительной чертой пандемии стала необходимость выбирать между экономическим ростом и сохранением жизни людей. Наиболее опасным Медведев назвал длительный экономический застой, который провоцирует разрушение инфраструктуры и «деградацию всех уровней жизни человека».

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%
Экономика
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Медведев заявил, что Россия не сможет избежать всеобщей экономической рецессии. «По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2020 году упадет на 5%, ожидаются снижение реальных доходов на 3,8% и рост безработицы до 5,7% — максимума за девять лет», — сообщил он.

В апреле, по отчету Минфина, снижение номинального ВВП достигло 27% по сравнению с апрелем предыдущего года, две трети падения пришлось на карантин. Позже Минэкономразвития сообщило, что реальный ВВП в апреле сократился на 12% в годовом выражении. В мае Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в российской экономике, на основе которых можно было рассчитать изменение номинального ВВП.

Теги: коронавирус, ВВП, Дмитрий Медведев
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