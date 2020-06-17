Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 69,75 (-0,64) Quote, 16 июн, 14:03
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 79,04 (-0,1) Quote, 16 июн, 14:03
WP сообщила о затягивании Пентагоном сокращения группировки в Германии Политика, 09:50 Президент Гондураса заразился коронавирусом Политика, 09:47 Как снять видео, которое досмотрят до конца РБК Стиль и Huawei, 09:40 Синоптик предупредила о похолодании в Москве на 10 градусов Общество, 09:38 Крупнейшие акционеры «Детского мира» продали инвесторам 15,94% ретейлера Бизнес, 09:34 Журналист допустил переезд в Россию кричавшего «Слава Украине» футболиста Спорт, 09:28 Счетная палата составила рейтинг ведомств по конкурентности закупок Общество, 09:23 Медведев предупредил о максимальном падении ВВП со времен Второй мировой Экономика, 09:21 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 09:10 Банк непрофильных активов оценит заложенный по кредитам кинобизнес Мамута Технологии и медиа, 09:00 Как предотвращать репутационные кризисы и отличать заказные инфокампании Pro, 08:59 В Татарстане легкомоторный самолет сел на дорогу из-за отказа двигателя Общество, 08:57 Медведев заявил о важности не допустить недовольство из-за мер по COVID Общество, 08:52 Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 08:37
Антикризисные меры ,  
0 

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Бывший премьер сравнил нынешнюю ситуацию с кризисами прошлых лет. По его мнению, часть проблем носит временный характер, а потому восстановление может быть быстрым
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса. В частности, бывший глава правительства отметил, что Россия на фоне мирового кризиса испытывает воздействие сразу трех экономических шоков.

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он. При этом он напомнил, что «за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары»: как на исходе XX века, так и в 2008–2009-м и в 2014–2015 годах.

ЦБ заявил о возможности банков сдержать «шоки» сильнее кризиса 2008 года
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

«А значит, нетрудно просчитать влияние этого шока на экономику и определить наиболее действенные меры для снижения негативных последствий», — считает Медведев.

Вторым шоком он назвал регуляторные решения государства, связанные с попыткой замедлить распространение коронавирусной инфекции. Медведев считает, что внешне случившееся напоминало ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. Однако он подчеркнул, что в данном случае закрытие предприятий было результатом внеэкономических решений. «Привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», — считает Медведев.

Медведев спрогнозировал сохранение глобализации после пандемии
Политика
Дмитрий Медведев

По мнению бывшего премьера, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро, если этому не помешают новые волны эпидемии.

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах. Но и эти проблемы, по его мнению, носят временный характер, поскольку снижение объемов экспорта связано с ограничительными мерами и временным разрывом хозяйственных и логистических связей. Медведев предупредил, что в случае новой вспышки пандемии по мировой экономике будет нанесен сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами.

Глава Минздрава анонсировал сохранение ограничений из-за COVID до февраля
Общество
Михаил Мурашко

«Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт», — отметил Медведев.

Заместитель председателя Совбеза также назвал основные принципы социально-экономической политики на этапе открытия экономики: снятие всех ограничений, поддержка наемных работников и индивидуальных предпринимателей, в том числе и посредством реформы трудового законодательства, снижение издержек, которые испытывают компании в связи с ведением бизнеса, упорядочение контрольно-надзорной деятельности, сохранение бюджетных обязательств.

«Конечно, объем мер государственной поддержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесет неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса», — признал Медведев.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Медведев, коронавирус, пандемия
Материалы по теме
Собянин назвал срок действия оставшихся ограничений из-за коронавируса
Общество
Медведев заявил о важности не допустить недовольство из-за мер по COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter