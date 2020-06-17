Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Бывший премьер сравнил нынешнюю ситуацию с кризисами прошлых лет. По его мнению, часть проблем носит временный характер, а потому восстановление может быть быстрым

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для журнала «Россия в глобальной политике», в которой изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса. В частности, бывший глава правительства отметил, что Россия на фоне мирового кризиса испытывает воздействие сразу трех экономических шоков.

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть. «Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов», — заявил он. При этом он напомнил, что «за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары»: как на исходе XX века, так и в 2008–2009-м и в 2014–2015 годах.

«А значит, нетрудно просчитать влияние этого шока на экономику и определить наиболее действенные меры для снижения негативных последствий», — считает Медведев.

Вторым шоком он назвал регуляторные решения государства, связанные с попыткой замедлить распространение коронавирусной инфекции. Медведев считает, что внешне случившееся напоминало ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. Однако он подчеркнул, что в данном случае закрытие предприятий было результатом внеэкономических решений. «Привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся», — считает Медведев.