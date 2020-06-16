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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат сообщил об «очень тяжелом» самочувствии Ефремова

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом после ДТП в центре Москвы, «очень плохо» себя чувствует. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает «Пятый канал».

Ефремову плохо «и душевно и физически», уточнил Пашаев.

«Очень тяжелое [самочувствие]», — сказал адвокат. Он отметил, что сейчас к Ефремову «абсолютно никто» не приезжает.

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Общество
Михаил Ефремов

Авария с участием Ефремова на Смоленской площади в Москве произошла  вечером 8 июня. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee  Ефремов вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой, 57-летний курьер Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

В столичной прокуратуре сообщили, что в момент ДТП  Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении артиста завели уголовное дело за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК). Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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