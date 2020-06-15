Пандемия коронавируса , 15 июн, 13:17
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В Кремле посоветовали смотреть парад Победы по телевизору
Парад Победы очень удобно смотреть по телевидению, а на Красную площадь и так не смогут прийти все желающие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так Песков прокомментировал слова мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее посоветовал жителям города не выходить на улицу в день проведения парада Победы. Парад состоится 24 июня, этот день объявлен выходным.
«На парад Победы прийти на Красную площадь и так каждый желающий не может. <...> В данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению», — сказал Песков. Ежегодную трансляцию этого мероприятия представитель Кремля назвал «шедевром».
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