Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 70,4 (+1,78) Quote, 12:49
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 79,15 (+1,22) Quote, 12:49
В Кремле посоветовали смотреть парад Победы по телевизору Общество, 13:17 В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах Общество, 13:15 Серебрянная пуля: как IT поможет компаниям справиться с кризисом РБК и Яндекс.Облако, 13:13 В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку Telegram Технологии и медиа, 13:12 Цифровизация сетей: главное в продуктовом ретейле Pro, 13:10 Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием Политика, 13:00 Средство роскошного передвижения: что ждет рынок электромобилей в России Зеленая экономика, 13:00  Как купить аппартаменты в небоскребе с рассрочкой 0% и взносом 20% Акции партнеров, 12:48 ФСБ опубликовала видео задержания готовившего нападение подростка Общество, 12:44 Взрыв произошел на строящемся в Петербурге патрульном ледоколе Общество, 12:39 Лисин предложил РЖД вернуть старый способ перевозить контейнеры Бизнес, 12:29 В России выросла стоимость летней аренды дач Недвижимость, 12:26 Пользователь потерял $110 тыс. в криптовалюте за один клик Крипто, 12:26 В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди Общество, 12:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Кремле посоветовали смотреть парад Победы по телевизору

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Парад Победы очень удобно смотреть по телевидению, а на Красную площадь и так не смогут прийти все желающие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков прокомментировал слова мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее посоветовал жителям города не выходить на улицу в день проведения парада Победы. Парад состоится 24 июня, этот день объявлен выходным.

«На парад Победы прийти на Красную площадь и так каждый желающий не может. <...> В данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению», — сказал Песков. Ежегодную трансляцию этого мероприятия представитель Кремля назвал «шедевром».

Материал дополняется.

Теги: Дмитрий Песков, Москва, парад Победы, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter