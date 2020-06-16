В Симферополе передумали отменять парад Победы 24 июня

За два с половиной часа глава Крыма «взвесил все риски», проконсультировался с военными и решил, что ситуация требует особого подхода

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Сергей Аксенов во вторник днем пересмотрел принятое утром решение об отмене парада Победы в Симферополе 24 июня. Сообщения главы Крыма в социальной сети «ВКонтакте» разделили 2,5 часа.

Около 11:30 мск Аксенов написал, что парад 24 июня на территории республики пройдет только в Керчи. Такое решение он объяснил задачей предотвращения распространения коронавирусной инфекции и недопущения выхода ситуации из-под контроля.

«Уверен, что по накалу эмоций парад Победы в Керчи ничем не уступит праздникам прошлых лет, ведь это то, что в нашем сердце и никак не зависит от внешних обстоятельств. Преодолевая трудности, мы становимся сильнее и сплоченнее», — написал Аксенов.

Однако около 14:00 мск Аксенов заявил, что «после длительных консультаций» с Министерством обороны и Роспотребнадзором он взвесил все риски и решил, что парад в Симферополе все же состоится.

«Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода», — объяснил глава Крыма, пообещав при этом, что «весь комплекс беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объеме».

«В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл», — написал Аксенов.

Ранее об отмене парада из-за продолжающейся пандемии коронавируса заявили власти сразу нескольких российских регионов. Мероприятия были отменены в Уфе, Сургуте, Курске, Белгороде, Ярославле, Орле, Петропавловске-Камчатском и ряде других городов.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в конце мая в интервью «Красной звезде» сообщал, что парад Победы должен пройти в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.



Главный парад пройдет 24 июня в Москве. Однако мэр города Сергей Собянин рекомендовал жителям города оставаться в этот день дома. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился, что это оправданно. По его словам, гораздо удобнее посмотреть парад по телевизору.