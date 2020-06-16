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Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

Олег Соколов на заседании Октябрьского районного суда
Олег Соколов на заседании Октябрьского районного суда (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется. Запись опубликована на YouTube на канале издания «Мойка78».

По данным издания, она снята на мобильный телефон самим обвиняемым. На видео Ещенко просит Соколова отпустить ее.

«Уйди с дороги, отпусти меня! <…> Я тебя не люблю <…> За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?», — говорит Ещенко на видео.

Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева сообщила ТАСС, что видео было снято на телефон Соколова за несколько часов до убийства.

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Соколов был задержан в ноябре 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с руками женщины. Затем он оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки.

По данным следствия, Соколов в своей квартире несколько раз выстрелил в Ещенко из охотничьего карабина, а затем пытался утопить тело девушки в Мойке.

Соколова обвиняют по статьям о незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК) и убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В конце марта суд продлил арест историку на полгода.


 

Теги: убийство, СПбГУ, видео
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