Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

Олег Соколов на заседании Октябрьского районного суда (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется. Запись опубликована на YouTube на канале издания «Мойка78».

По данным издания, она снята на мобильный телефон самим обвиняемым. На видео Ещенко просит Соколова отпустить ее.

«Уйди с дороги, отпусти меня! <…> Я тебя не люблю <…> За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?», — говорит Ещенко на видео.

Представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева сообщила ТАСС, что видео было снято на телефон Соколова за несколько часов до убийства.