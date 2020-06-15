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Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов

Олег Соколов
Олег Соколов (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга в Telegram.

«Хочу заявить, что с этого момента я отказываюсь от услуг адвоката Александра Почуева. Я также настаиваю, чтобы моим адвокатом был Сергей Лукьянов», — сказал Соколов.

Александр Почуев на видео, которое опубликовано в Telegram объединенной пресс-службы судов, сказал: «Олег Валерьевич выразил свою волю и <…>, если защитнику не доверяет его доверитель, значит, тогда защита невозможна, и придется сложить оружие и передать тому лицу, которому указал Олег Валерьевич».

При этом Соколов выразил благодарность Почуеву за помощь. В свою очередь адвокат заявил, что продолжит вести другие аспекты, связанные с делом.

«Процесс сегодня закончился для меня необычно. Историк Соколов поблагодарил меня за работу, отметил свое удовлетворение от нее и отвел (отстранил от участия. — РБК), сославшись на поступающие в мой адрес угрозы в связи с этим делом», — сказал Почуев.

Он добавил, что в этом конкретном деле он не остается, но продолжит вести другие дела бывшего преподавателя. «Есть другие процессы, в которых ему требуется моя помощь, — это и гражданские разбирательства с его оппонентами, и другие разбирательства, которые возникли в связи с этим делом», — сказал Почуев. Адвокат добавил, что обещал матери Соколова, что не бросит ее сына, «несмотря ни на что». «Так что тут вопрос чисто адвокатский, поскольку доверителем выступал не только он, но и его мать», — добавил Почуев.

Судебное заседание по уголовному делу в отношении Соколова отложено на 22 июня на 12:00.

10 июня адвокат Сергей Лукьянов отказался от сотрудничества с Соколовым. РБК отправил запрос Лукьянову.

Соколова задержали в ноябре 2019 года, он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с руками женщины. Затем Соколов оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки Ещенко, с которой он состоял в близких отношениях.

Новый адвокат отказался от сотрудничества с историком Соколовым
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Соколова по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия). Суд продлил его арест до 23 сентября.

Теги: адвокат, убийство, историк
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