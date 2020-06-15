Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов

Олег Соколов (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга в Telegram.

«Хочу заявить, что с этого момента я отказываюсь от услуг адвоката Александра Почуева. Я также настаиваю, чтобы моим адвокатом был Сергей Лукьянов», — сказал Соколов.

Александр Почуев на видео, которое опубликовано в Telegram объединенной пресс-службы судов, сказал: «Олег Валерьевич выразил свою волю и <…>, если защитнику не доверяет его доверитель, значит, тогда защита невозможна, и придется сложить оружие и передать тому лицу, которому указал Олег Валерьевич».

При этом Соколов выразил благодарность Почуеву за помощь. В свою очередь адвокат заявил, что продолжит вести другие аспекты, связанные с делом.

«Процесс сегодня закончился для меня необычно. Историк Соколов поблагодарил меня за работу, отметил свое удовлетворение от нее и отвел (отстранил от участия. — РБК), сославшись на поступающие в мой адрес угрозы в связи с этим делом», — сказал Почуев.