Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

Социальная сеть микроблогов Twitter заблокировала аккаунт конкурса управленцев «Лидеры России».

«Действие учетной записи приостановлено. Твиттер приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила Твиттера», — такое сообщение появляется при попытке войти на страницу «Лидеров России».

Администрация конкурса направила запрос в Twitter о причинах блокировки, сообщает ТАСС. «В администрации конкурса удивлены подобным действием со стороны социальной сети», — сообщила пресс-служба конкурса. РБК направил запрос в пресс-службу Twitter.

Ранее 12 июня администрация сервиса сообщила, что заблокировала более 32 тыс. учетных записей, связанных с пользователями из России, Китая и Турции. По данным администрации соцсети, 1152 аккаунта принадлежали пользователям из России, еще 7340 учетных записей использовались людьми из Турции. Большая часть аккаунтов (23750) принадлежала пользователям из Китая.



В заявлении говорилось, что заблокированные аккаунты были задействованы в «информационных операциях» и применялись для распространения материалов, которые могли быть выгодны для властей этих стран.