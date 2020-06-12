Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России Общество, 09:00 Онлайн-ретейлеры увидели спрос на флаги и фейерверки перед Днем России Бизнес, 09:00 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 08:43 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня Общество, 08:40 Пожар произошел в ангаре на востоке Москвы Общество, 08:37 Twitter заблокировал более 32 тыс. аккаунтов из-за связи с Россией и КНР Технологии и медиа, 08:21 Джейсон Голдберг — РБК Pro: «COVID-19 станет для ретейла машиной времени» Pro, 08:00 Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России Общество, 07:50 Врач сообщила об опасности холодных рук и ног Общество, 07:27 Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников Политика, 07:00 СМИ узнали о планах властей повысить налоги для богатых граждан Британии Экономика, 06:42 В США сообщили о продолжении вывода военных из Ирака Политика, 06:36 Французский журналист предрек США участь СССР Политика, 06:13 Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России Общество, 05:42
Технологии и медиа ,  
0 

Twitter заблокировал более 32 тыс. аккаунтов из-за связи с Россией и КНР

Администрация социальной сети Twitter заблокировала более 32 тыс. учетных записей, связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте соцсети.

По данным администрации соцсети, 1152 аккаунтов принадлежали пользователями из России, еще 7340 учетных записей использовались людьми из Турции. Большая часть аккаунтов (23750) принадлежала пользователям из Китая.

В заявлении отмечается, что заблокированные аккаунты были задействованы в «информационных операциях» и применялись для распространения материалов, которые могли быть выгодны для властей этих стран.

Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Политика
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Учетные записи из России были связаны с сайтом «Актуальная политика». По версии Twitter, он занимается пропагандой при поддержке государства. Twitter заблокировал сеть аккаунтов, связанных с этим СМИ, за нарушение политики соцсети относительно манипуляции. Уточняется, что пользователи аккаунтов занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей.

Помимо этого, «Актуальная политика» продвигала интересы партии «Единая Россия» и пропагандировала нападки на политических диссидентов.

В декабре 2019 года администрация Twitter заблокировала аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции, которую администрация соцсети впоследствии удалила.

Теги: Twitter, блокировка страницы, Россия, Китай, Турция
Материалы по теме
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
Общество
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Коммунистической партии Кубы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter