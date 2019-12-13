Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

Администрация социальной сети Twitter залакировала аккаунт Россотрудничества (Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) из-за публикации о Дне Конституции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе агентства.

«В данный момент наш аккаунт заблокирован, ведутся переговоры с администрацией Twitter, официального ответа у нас пока нет», — сказали в пресс-службе. «Блокировка произведена из-за вчерашней публикации о Дне Конституции. Сейчас она также удалена администрацией», — уточнили в Россотрудничестве.

РБК обратился также обратился за комментарием в Twitter.

При переходе по ссылке на аккаунт Росстодруничества в Twitter, сообщается, что действие данной учетной записи приостановлено.

В июле Twitter заблокировал учетную запись российского посольства в Сирии из-за публикации с критикой организации «Белые каски», которая был основана на данных Минобороны России. В Министерстве иностранных дел завили, что расценивают действие сервиса как цензуру и «вопиющее нарушение свободы слова». Неправительственная организация «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски») называет себя волонтерской организацией, которая действует на территориях, подконтрольных сирийской оппозицией. По словам членов организации, они занимаются поиском выживших после обстрелов, эвакуацией гражданских лиц из опасных зон и доставкой гуманитарной помощи.