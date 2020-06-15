Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

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В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.

«Принято решение о продлении режима повышенного уровня функционирования органов власти и режима самоизоляции на территории региона до 23 июня текущего года», — отметил губернатор.

Бочаров выразил надежду, что после 23 июня ограничения, связанные с режимом самоизоляции, будут в значительной части отменены. Тем не менее требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в том числе использование масок и соблюдение социальной дистанции, сохранятся. Режим обязательного ношения перчаток в области отменили с 9 июня, объяснив это повышением температуры воздуха в регионе.

Режим повышенной готовности действует в Волгоградской области с 16 марта. За весь период режим не раз продлевался. Так, последний раз решение о продлении режима самоизоляции до 16 июня было принято в конце мая. Поводом для нового продления стало в том числе массовое заражение в Урюпинском психоневрологическом интернате.