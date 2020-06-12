В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Омской области снимается с понедельника, 15 июня. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков, передает ТАСС.

«На оперативном штабе принято решение продолжать ослабление ограничительных мер. Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму», — сказал Бурков.

Губернатор добавил, что в Омской области до 21 июня сохранятся ограничения по работе кинотеатров, спортзалов и учреждений культуры. С 12 июня в регионе откроются летние веранды кафе и ресторанов, с 22 июня — детские сады. На 24 июня запланирован парад вооруженных сил.

По данным оперативного штаба, в Омской области зафиксировано 1 977 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 098 заболевших, скончались 23 человека.