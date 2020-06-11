Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Минпросвещения назвало даты выдачи аттестатов выпускникам Общество, 19:19 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:17 Собянин посоветовал ограничить поездки в Москву гостям из регионов Общество, 19:15 В Нижегородской области отменили цифровые пропуска Общество, 19:10 События недели на рынках: ставка ФРС, решение ОПЕК, рекорды IT-гигантов Quote, 19:05 Работа Бэнкси, украденная в Париже, нашлась в Италии Стиль, 18:59 Собянин попросил московский бизнес оставить сотрудников на удаленке Общество, 18:48 Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Общество, 18:46 Бывший футболист «Спартака» возглавил чешский клуб Спорт, 18:45 Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области Общество, 18:41 КС Латвии признал незаконным перевод частных вузов на латышский язык Политика, 18:27 Ошибка на $5 млн в Ethereum и призыв Путина. Главные новости за 5 минут Крипто, 18:21 Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн Финансы, 18:15 Экс-президент World Athletics заявил о сокрытии допинг-проб 23 россиян Спорт, 18:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Нижегородской области отменили цифровые пропуска

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с 12 июня отменил необходимость цифровых пропусков для выхода из дома, введенных из-за пандемии коронавируса, а также разрешил открыть парки и скверы, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Ситуация с распространением коронавируса пока не позволяет перейти на второй этап снятия ограничений, но тем не менее есть возможность ввести очередные послабления в рамках первого этапа», — сказал губернатора, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что сейчас коэффициент распространения вируса в регионе — меньше единицы. При этом развернуто около 5,6 тыс. коек, что в 2,5 раза больше федерального норматива.

По словам Никитина, система QR-кодов «полностью оправдала себя» на минувшем этапе борьбы с инфекцией, и сейчас важно соблюдение санитарных норм, масочного режима и социального дистанцирования.

В регионе сохраняется особый порядок передвижения для карантинных территорий. Карантин продолжает действовать в Дивееве, Кулебаках, Павлове и Выксе.

Говоря о парках, Никитин отметил, что они будут доступны там, где позволяет санитарно-эпидемиологическая обстановка. Окончательные решения по скверам и пляжам будут приниматься на муниципальном уровне. 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июня
Общество

Нижегородская область находится в лидерах среди регионов по числу инфицированных. Регион занимает четвертое место после Москвы (201 тыс. случаев), Московской области (47 тыс.), Санкт-Петербурга (19,7 тыс.). Так, по данным оперштаба, в Нижегородской области выявили 13,34 тыс. случаев заражения коронавирусом, 6,2 тыс. пациентов выздоровели, 152 человека умерли.

В мае в регионе также разрешили работу детсадов и части магазинов, а также занятия спортом на свежем воздухе.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Нижний Новгород, коронавирус, COVID-19
Материалы по теме
За сутки в России от коронавируса умерли 174 человека
Общество
Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter