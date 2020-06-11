В Нижегородской области отменили цифровые пропуска

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин с 12 июня отменил необходимость цифровых пропусков для выхода из дома, введенных из-за пандемии коронавируса, а также разрешил открыть парки и скверы, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Ситуация с распространением коронавируса пока не позволяет перейти на второй этап снятия ограничений, но тем не менее есть возможность ввести очередные послабления в рамках первого этапа», — сказал губернатора, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что сейчас коэффициент распространения вируса в регионе — меньше единицы. При этом развернуто около 5,6 тыс. коек, что в 2,5 раза больше федерального норматива.

По словам Никитина, система QR-кодов «полностью оправдала себя» на минувшем этапе борьбы с инфекцией, и сейчас важно соблюдение санитарных норм, масочного режима и социального дистанцирования.

В регионе сохраняется особый порядок передвижения для карантинных территорий. Карантин продолжает действовать в Дивееве, Кулебаках, Павлове и Выксе.