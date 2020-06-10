Новый адвокат историка Соколова отказался от сотрудничества с обвиняемым

Адвокат Сергей Лукьянов, из-за которого перенесли начало рассмотрения дела экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки этого университета Анастасии Ещенко, не стал заключать с ним соглашение. Об этом говорится в заявлении объединенной пресс-службы судов Петербурга в Telegram.

«Сегодня адвокат Лукьянов сообщил суду, что после длительной беседы с Соколовым в СИЗО-1 достичь договоренности не удалось», — говорится в сообщении.

9 июня судебное заседание в отношении Олега Соколова было отложено из-за необходимости заключения соглашения между Соколовым и Лукьяновым, а также ознакомления адвокатов Лукьянова, Почуева и Осадчук с вещественными доказательствами по уголовному делу.

Соколов был задержан в ноябре 2019 года при попытке утопить в Мойке рюкзак с женскими руками. Впоследствии историк оформил явку с повинной и признался в убийстве аспирантки Ещенко, с которой он состоял в отношениях.

В середине марта Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Соколова по ч. 1 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение и хранение оружия).

Впоследствии суд продлил его арест до 23 сентября.