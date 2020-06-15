Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян в июле

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Личные данные: что о вас знают Google и Facebook Стиль, 11:50 Независимый обзор об устойчивом развитии в России представят 23 июня Партнерский материал, 11:47 Мой бизнес – мои правила: как открыть кофейню с нуля Pro, 11:43 Курс евро опустился ниже ₽79 на фоне укрепления цен на нефть Quote, 11:42 Собянин заявил о переходе Москвы к следующему этапу снятия ограничений Общество, 11:38 Американский посол прибыл в суд на рассмотрение дела Уилана Политика, 11:20 Суд дал 16 лет американцу Полу Уилану по делу о шпионаже Общество, 11:18 «Пятеро одной крови» Спайка Ли: рецензия Егора Москвитина Стиль, 11:15 В Волгограде убили студента из Азербайджана Общество, 11:13 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 11:10 ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой Общество, 11:08 В Роскачестве дали советы по защите от укусов клещей Общество, 11:02 Большие седаны до 2 млн рублей. Что выбрать Авто, 11:02 В Москве выявили более 1,3 тыс. случаев коронавируса Общество, 10:56
Пандемия коронавируса ,  
0 

Туроператоры усомнились в открытии границ Евросоюза для россиян в июле

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Страны Евросоюза в ближайшее время согласуют список третьих стран, для которых с 1 июля откроют свои границы. Россия с большой вероятностью не попадет в этот перечень. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов АТОР, Евросоюз пока оставит границы для россиян закрытыми. «Во-первых, сроки открытия наших границ остаются неясными. И вряд ли это произойдет 1 июля, поэтому Россия не сможет соответствовать принципам взаимности», — отметили в ассоциации.

Во-вторых, эксперты указали на то, что количество новых случаев коронавируса в России по-прежнему велико. Поэтому европейские страны пока не готовы принимать россиян. Так, до июля гражданам России запрещен въезд в Болгарию, на Кипр и в Грецию.

Франция откроет границы для жителей ЕС 15 июня
Общество

Ранее Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС действовать скоординированно в вопросе открытия внешних границ и предложила им согласовать список не входящих в объединение стран, для которых ограничения могут быть сняты с 1 июля. При снятии ограничений на поездки будут учитываться ситуация в области здравоохранения, возможность принять меры для сдерживания инфекции и принцип взаимности.

Россия не вошла в первый список «третьих стран», жителям которых разрешат въезд в Евросоюз с 1 июля. С этой даты Еврокомиссия рекомендует снять ограничения для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, так как там «эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС».

Решение о частичном открытии российских границ вступило в силу
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию и выезд из страны, ранее введенные из-за угрозы коронавируса, частично сняли. Теперь россиянам разрешено выезжать за пределы страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, а также в связи с работой или учебой.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Евросоюз, границы, АТОР, коронавирус
Материалы по теме
СМИ назвали даты открытия границ Испании с другими странами Европы
Общество
Франция откроет границы для жителей ЕС 15 июня
Общество
Евросоюз начнет открывать границы для въезда иностранцев с 1 июля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter