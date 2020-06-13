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Франция откроет границы для жителей ЕС 15 июня

Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из стран ЕС и некоторых других европейских государств, сообщается в совместном коммюнике глав МИД и МВД страны.

«Учитывая благоприятное развитие санитарной ситуации во Франции и в Европе и в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии, Франция снимает с 00:00 15 июня все ограничения на пересечение своих внутренних европейских границ (сухопутных, воздушных и морских), введенных для борьбы с пандемией COVID-19», — говорится в коммюнике.

Без ограничения во Францию смогут приезжать граждане стран-членов Европейского союза, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. Гражданам этих стран не нужно иметь при себе сертификат об отсутствии коронавируса или отправляться на 14-дневный карантин.

Евросоюз начнет открывать границы для въезда иностранцев с 1 июля
Политика
Фото: Martin Meissner / AP

При этом ограничения на въезд сохраняются для прибывающих из Испании и Великобритании. Испания сохранила ограничения до 21 июня и обязала прибывающих в страну проходить 14-дневный карантин. Поэтому приезжающие из Испании также обязаны будут провести две недели в изоляции по прибытии во Францию.

Великобритании с 8 июня также ввела обязательный двухнедельный карантин для путешественников из Франции, поэтому и Франция потребует от приезжающих из этой страны соблюдать карантин.

Власти Франции также сообщили о постепенном открытии внешних границ стран Шенгенского соглашения с 1 июля.

Ранее Еврокомсиссия рекомендовала не открывать границы ЕС до 15 июня. В соответствии с этими рекомендациями, смягчать меры на внешних границах Евросоюза следует после того, как будет проведено поэтапное снятие ограничений на передвижение внутри самого ЕС.

Теги: Франция, выезд за границу, коронавирус
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