Барбра Стрейзанд подарила дочери Флойда акции Disney

Дочь Джорджа Флойда — афроамериканца, чья смерть после задержания полицией в Миннеаполисе вызвала волну протестов и беспорядков по всему миру — стала обладательницей акций американской компании Disney. Ценные бумаги ей подарила певица и актриса Барбра Стрейзанд, сообщает USA Today.

Шестилетняя Джианна Флойд опубликовала в Instagram фотографию, на которой держит сертификат. Снимок подписан: «Спасибо, Барбра Стрейзанд за эту посылку. Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney».

На других фото показаны документы с логотипом Disney в красной папке и два альбома 78-летней Стрейзанд, которые она прислала в подарок девочке — My Name Is Barbra и Color Me Barbra.

Ранее в июне американский рэп-исполнитель и муж актрисы и фотомодели Ким Кардашьян Канье Уэст через своего официального представителя сообщил, что сделал пожертвование в $2 млн, часть которого пойдет на оплату колледжа для дочери Флойда.