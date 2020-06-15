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Протесты в США ,  
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Барбра Стрейзанд подарила дочери Флойда акции Disney

Дочь Джорджа Флойда — афроамериканца, чья смерть после задержания полицией в Миннеаполисе вызвала волну протестов и беспорядков по всему миру — стала обладательницей акций американской компании Disney. Ценные бумаги ей подарила певица и актриса Барбра Стрейзанд, сообщает USA Today.

Шестилетняя Джианна Флойд опубликовала в Instagram фотографию, на которой держит сертификат. Снимок подписан: «Спасибо, Барбра Стрейзанд за эту посылку. Теперь благодаря вам я являюсь акционером Disney».

На других фото показаны документы с логотипом Disney в красной папке и два альбома 78-летней Стрейзанд, которые она прислала в подарок девочке — My Name Is Barbra и Color Me Barbra.

Канье Уэст оплатит обучение дочери Флойда в колледже
Общество
Канье Уэст

Ранее в июне американский рэп-исполнитель и муж актрисы и фотомодели Ким Кардашьян Канье Уэст через своего официального представителя сообщил, что сделал пожертвование в $2 млн, часть которого пойдет на оплату колледжа для дочери Флойда.

Остальные средства пойдут на поддержку основанного афроамериканцами бизнеса в родном для Уэста Чикаго (штат Иллинойс), а также в благотворительные фонды, помогающие жертвам полицейского насилия.

Протесты и беспорядки в городах Европы. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота) 25 мая после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло и удерживал так почти девять минут.

Смерть Флойда вызвала протесты против системного расизма, массовые беспорядки и столкновения с правоохранительными органами сначала в США, а затем и в других странах.

Теги: Барбра Стрейзанд, акции, Disney
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