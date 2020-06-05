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Протесты в США ,  
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Канье Уэст оплатит обучение дочери Флойда в колледже

Канье Уэст
Канье Уэст (Фото: Kevin Winter / Getty Images / iHeartMedia)

Американский рэп-исполнитель и муж актрисы и фотомодели Ким Кардашьян Канье Уэст сделал пожертвование, которое позволит оплатить обучение в колледже для дочери Джорджа Флойда, чья гибель 25 мая вызвала массовые протесты и беспорядки в США. Об этом сообщает Variety со ссылкой на официального представителя рэпера.

Общая сумма пожертвований составила $2 млн. Часть из них пойдет на оплату колледжа шестилетней Джанны Флойд. Остальные средства перечислены в благотворительные фонды, связанные с Ахмадом Арбери и Бреонной Тэйлор — другими темнокожими жертвами насилия со стороны белых американцев и полиции.

Также деньги пойдут в благотворительные фонды, помогающие жертвам насилия, в родном для Уэста Чикаго (штат Иллинойс), а также на поддержку местного бизнеса, основанного афроамериканцами.

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Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота) 25 мая. Перед этим его задержала полиция по подозрению в использовании фальшивых купюр. При задержании один из полицейских надавил ему коленом на горло.

После этого сначала в Миннесоте, а затем и по всем Соединенным Штатам начались акции протеста и массовые беспорядки с грабежами. Согласно последним данным, в результате столкновений протестующих с полицией пострадали 114 сотрудников правоохранительных органов.

4 июня в Миннеаполисе прошла церемония прощания с Флойдом. Во время нее известный в США борец за права темнокожих проповедник Альфред Шарптон обвинил президента Дональда Трампа в использовании смерти Флойда в политических целях.

Теги: пожертвование, США
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