Канье Уэст оплатит обучение дочери Флойда в колледже

Канье Уэст (Фото: Kevin Winter / Getty Images / iHeartMedia)

Американский рэп-исполнитель и муж актрисы и фотомодели Ким Кардашьян Канье Уэст сделал пожертвование, которое позволит оплатить обучение в колледже для дочери Джорджа Флойда, чья гибель 25 мая вызвала массовые протесты и беспорядки в США. Об этом сообщает Variety со ссылкой на официального представителя рэпера.

Общая сумма пожертвований составила $2 млн. Часть из них пойдет на оплату колледжа шестилетней Джанны Флойд. Остальные средства перечислены в благотворительные фонды, связанные с Ахмадом Арбери и Бреонной Тэйлор — другими темнокожими жертвами насилия со стороны белых американцев и полиции.

Также деньги пойдут в благотворительные фонды, помогающие жертвам насилия, в родном для Уэста Чикаго (штат Иллинойс), а также на поддержку местного бизнеса, основанного афроамериканцами.

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса (штат Миннесота) 25 мая. Перед этим его задержала полиция по подозрению в использовании фальшивых купюр. При задержании один из полицейских надавил ему коленом на горло.