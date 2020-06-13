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Общество ,  
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Протесты и беспорядки в городах Европы. Фоторепортаж

Вслед за США, охваченными беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, протесты под лозунгом «Black Lives Matter» начались на европейском континенте. Как проходят протесты в городах Европы — в фоторепортаже РБК
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Протестующие на площади Республики в Париже
Фото: Janerik Henriksson / TT News Agency / Reuters
Фото: Janerik Henriksson / TT News Agency / Reuters
Полиция пресекает несанкционированную демонстрацию рядом с посольством США в Стокгольме
Фото: Michael Schields / Reuters
Фото: Michael Schields / Reuters

Протестующие перекрыли один из мостов в Цюрихе

Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Участники акции протеста пытаются прорвать ограждение на площади Республики в Париже

Фото: Neil Hall NEIL / EPA / ТАСС
Фото: Neil Hall NEIL / EPA / ТАСС
Беспорядки на Трафальгарской площади в Лондоне
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Ультраправые активисты вывесили баннер на площади Республики в Париже с лозунгом о несогласии с протестами
Фото: Georg Wendt / dpa / AP
Фото: Georg Wendt / dpa / AP
Демонстранты в Гамбурге
Фото: John Sibley / Reuters
Фото: John Sibley / Reuters

Демонстрант жмет руку лидеру ультраправой группировки «Британия в первую очередь» Полу Голдингу​ в Лондоне

Фото: Simon Dawson / Reuters
Фото: Simon Dawson / Reuters

Полицейские защищают раненого протестующего, на которого было совершено нападение на Трафальгарской площади в Лондоне

Фото: Thibault Camus / AP
Фото: Thibault Camus / AP

Протестующий в Париже пинает снаряд со слезоточивым газом​

Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Полицейские задерживают участника акции протеста в Париже
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters
Акция протеста возле здания посольства США в Праге
Авторы: Михаил Гребенщиков, Михаил Юшков
Теги: мультимедиа
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