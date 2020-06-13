Общество , 13 июн, 21:46
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Протесты и беспорядки в городах Европы. Фоторепортаж
Вслед за США, охваченными беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, протесты под лозунгом «Black Lives Matter» начались на европейском континенте. Как проходят протесты в городах Европы — в фоторепортаже РБК
Протестующие на площади Республики в Париже
Полиция пресекает несанкционированную демонстрацию рядом с посольством США в Стокгольме
Протестующие перекрыли один из мостов в Цюрихе
Участники акции протеста пытаются прорвать ограждение на площади Республики в Париже
Беспорядки на Трафальгарской площади в Лондоне
Ультраправые активисты вывесили баннер на площади Республики в Париже с лозунгом о несогласии с протестами
Демонстранты в Гамбурге
Демонстрант жмет руку лидеру ультраправой группировки «Британия в первую очередь» Полу Голдингу в Лондоне
Полицейские защищают раненого протестующего, на которого было совершено нападение на Трафальгарской площади в Лондоне
Протестующий в Париже пинает снаряд со слезоточивым газом
Полицейские задерживают участника акции протеста в Париже
Акция протеста возле здания посольства США в Праге