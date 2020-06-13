Протесты и беспорядки в городах Европы. Фоторепортаж

Вслед за США, охваченными беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, протесты под лозунгом «Black Lives Matter» начались на европейском континенте. Как проходят протесты в городах Европы — в фоторепортаже РБК