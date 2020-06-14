В Москве откроют все закрытые в период самоизоляции вестибюли метро

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

С утра понедельника, 15 июня, пассажиры смогут воспользоваться всеми вестибюлями метро, которые были закрыты в период самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Всего в понедельник свои двери откроют 25 вестибюлей, которые не работали в период ограничений из-за эпидемии.

«Открытие вестибюлей поможет вновь пользоваться привычными маршрутами и соблюдать социальную дистанцию на входе в метро», — сообщили в пресс-службе. В метро пассажиры должны находиться маске и перчатках, напомнили в пресс-службе.