Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки. Таким образом, число закрытых вестибюлей достигло 78.

«Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», — говорится в сообщении.

Выходы частично закроют с 05:30 3 мая. Полный список доступен на сайте метрополитена. В список попали станции «Ботанический сад» (выход 4) и «Свиблово» (выходы 3–5) Калужско-Рижской линии, так как даже в утренний час пик через их вестибюли проходят менее 230 пассажиров.

До введения в Москве самоизоляции этими вестибюлями пользовались не менее 10,5 тыс. человек за сутки, а сейчас число пассажиров снизилось до 1,6 тыс. Через второй вестибюль станции «Мякинино» за час теперь проходит около 20 человек. Несмотря на это, поезда продолжают следовать по рабочему графику, чтобы обеспечить социальную дистанцию для пассажиров.