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Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки. Таким образом, число закрытых вестибюлей достигло 78.

«Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», — говорится в сообщении.

Выходы частично закроют с 05:30 3 мая. Полный список доступен на сайте метрополитена. В список попали станции «Ботанический сад» (выход 4) и «Свиблово» (выходы 3–5) Калужско-Рижской линии, так как даже в утренний час пик через их вестибюли проходят менее 230 пассажиров. 

До введения в Москве самоизоляции этими вестибюлями пользовались не менее 10,5 тыс. человек за сутки, а сейчас число пассажиров снизилось до 1,6 тыс. Через второй вестибюль станции «Мякинино» за час теперь проходит около 20 человек. Несмотря на это, поезда продолжают следовать по рабочему графику, чтобы обеспечить социальную дистанцию для пассажиров.

На всех станциях столичного метро и МЦД открыли двери из-за коронавируса
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Частично вестибюли закроют на станциях Маяковская Замоскворецкой линии (выход 1), Кропоткинская Сокольнической линии (выход 2), Александровский сад Филевской линии (выход 8), Беляево Калужско-Рижской линии (выходы 5–8), Бибирево Серпуховско-Тимирязевской линии (выходы 3–6) и другие. С полным списком станций можно ознакомиться на сайте московского метро.

С 14 апреля в столичной подземке частично закрыли выходы 20 станций, а с 26 апреля — еще 16 вестибюлей.

В связи с распространением коронавируса в Москве с 15 апреля ввели пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Для того, чтобы проехать на метро, необходимо привязать цифровой пропуск к карте «Тройка».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, метро, коронавирус
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