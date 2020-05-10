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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве откроют часть вестибюлей метро

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Москве с 12 мая планируют открыть 48 вестибюлей метро, которые были ранее закрыты из-за снизившегося во время эпидемии коронавируса пассажиропотока. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

«С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, — в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысячи человек в сутки», — цитирует пресс-служба руководителя департамента Максима Ликсутова.

Закрывать входы в московскую подземку начали с середины апреля. Сначала закрыли некоторые вестибюли на 20 станциях. Позже были закрыты отдельные входы в метро еще на 13 и 45 станциях.

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В администрации метрополитена отмечали, что закрывают входы только на тех станциях, где имеются резервные. На многих из них число пассажиров сократилось в несколько раз.

В столичном метро из-за эпидемии коронавируса действуют нормы социального дистанцирования: на станциях и в вагонах сделали разметку, предписывающую не стоять и не садиться ближе полутора метров друг к другу. Кроме того, для поездки необходим цифровой пропуск.

В начале мая в дептрансе заявили, что на входах на все станции метро открыли или временно сняли двери. Это было сделано, чтобы не создавать очередей и обеспечить лучшее проветривание переходов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: метро, Москва, коронавирус
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