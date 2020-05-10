В Москве откроют часть вестибюлей метро

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В Москве с 12 мая планируют открыть 48 вестибюлей метро, которые были ранее закрыты из-за снизившегося во время эпидемии коронавируса пассажиропотока. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

«С 12 мая мы планируем открыть 48 из 78 вестибюлей метро, закрытых ранее в связи с пандемией, — в первую очередь на станциях, где пассажиропоток в среднем составляет более 1,5 тысячи человек в сутки», — цитирует пресс-служба руководителя департамента Максима Ликсутова.

Закрывать входы в московскую подземку начали с середины апреля. Сначала закрыли некоторые вестибюли на 20 станциях. Позже были закрыты отдельные входы в метро еще на 13 и 45 станциях.

В администрации метрополитена отмечали, что закрывают входы только на тех станциях, где имеются резервные. На многих из них число пассажиров сократилось в несколько раз.