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Протесты в США ,  
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Путин назвал протесты в США проявлением глубинного кризиса

Фото: David Ryder / Getty Images
Фото: David Ryder / Getty Images

Массовые протесты в США — это проявление глубинных внутренних кризисов в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина

«То, что произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», — сказал Путин. Он отметил, что такая ситуация наблюдается давно, с момента прихода к власти действующего президента США Дональда Трампа.

«Когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — добавил Путин.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество

Акции протеста против расизма и произвола полиции продолжаются в США более двух недель. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который погиб из-за действий полицейских при его задержании. Во многих городах протестные акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.

Приход к власти Дональда Трампа в результате выборов 2016 года его оппоненты связали с действиями российской стороны. Расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США велось в течение трех лет. В апреле 2019 года Минюст США опубликовал доклад специального прокурора Роберта Мюллера, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Российские власти неоднократно отрицали обвинения во вмешательстве в выборы президента США.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, США
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