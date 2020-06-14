Путин назвал протесты в США проявлением глубинного кризиса

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Массовые протесты в США — это проявление глубинных внутренних кризисов в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина

«То, что произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», — сказал Путин. Он отметил, что такая ситуация наблюдается давно, с момента прихода к власти действующего президента США Дональда Трампа.

«Когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — добавил Путин.

Акции протеста против расизма и произвола полиции продолжаются в США более двух недель. Они начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который погиб из-за действий полицейских при его задержании. Во многих городах протестные акции переросли в беспорядки, погромы и грабежи.