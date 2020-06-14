В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Закон об отмене так называемого «банковского роуминга», согласно которому взимались комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации, вступил в силу в воскресенье, 14 июня.

В октябре 2019 года устранить «банковский роуминг» потребовал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — говорил тогда Медведев.

Госдума приняла данный закон в третьем чтении в декабре 2019 года. Как пояснили тогда в пресс-службе нижней палаты парламента, нововведения позволят устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Принятие нового закона также должно мотивировать банки «оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы». Впоследствии документ был одобрен Советом Федерации.