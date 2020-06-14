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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Закон об отмене так называемого «банковского роуминга», согласно которому взимались комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации, вступил в силу в воскресенье, 14 июня.

В октябре 2019 года устранить «банковский роуминг» потребовал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — говорил тогда Медведев.

Госдума приняла данный закон в третьем чтении в декабре 2019 года. Как пояснили тогда в пресс-службе нижней палаты парламента, нововведения позволят устранить межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. Принятие нового закона также должно мотивировать банки «оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы». Впоследствии документ был одобрен Советом Федерации.

Греф назвал срок отмены комиссий за межрегиональные переводы Сбербанка
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Герман Греф

Президент России Владимир Путин подписал документ в середине декабря 2019 года. 

Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил  комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране. У физических лиц осталась возможность бесплатно переводить до 50 тыс. руб. в месяц вне зависимости от региона, однако при превышении лимита финансовая организация обязала приобрести подписку. Данные условия распространились и на внутрирегиональные переводы, которые раньше были полностью бесплатными.

Теги: роуминг, банки, закон
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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»
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Путин подписал отменяющий «банковский роуминг» закон
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Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России
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