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Финансы ,  
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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»
Закон об отмене дополнительных комиссий, взимаемых за перевод средств между счетами в разных подразделениях одного банка, должен вступить в силу в 2020 году
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о запрете так называемого банковского роуминга — взимания с клиентов повышенной комиссии за перевод средств между счетами, открытыми в разных структурных подразделениях одного и того же банка.

«Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг», — отмечается в сообщении пресс-службы Госдумы.

В парламенте пояснили, что сейчас «отдельные банки» взимают при переводе средств между счетами в филиалах из разных регионов страны повышенные комиссионные. Принятие нового закона должно мотивировать банки «оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы».

В октябре устранить «банковский роуминг» потребовал глава правительства России Дмитрий Медведев.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — сказал тогда премьер-министр.

Комментируя слова Медведева, Герман Греф — глава Сбербанка, взимающего комиссию при межрегиональных переводах между клиентами, — сказал, что называть эту комиссию «банковским роумингом» — «совершенно некорректно».

«У нас идут на эту тему эксперименты, это в один день сделать нельзя. В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим еще анонсировать, которые уберут эту оплату», — сказал тогда глава Сбербанка.

Принятый Госдумой закон об отмене «банковского роуминга» должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом России Владимиром Путиным. Если это произойдет, закон вступит в силу через полгода после официальной публикации, то есть уже в 2020 году.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Госдума, банки, комиссия
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