Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Закон об отмене дополнительных комиссий, взимаемых за перевод средств между счетами в разных подразделениях одного банка, должен вступить в силу в 2020 году

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о запрете так называемого банковского роуминга — взимания с клиентов повышенной комиссии за перевод средств между счетами, открытыми в разных структурных подразделениях одного и того же банка.

«Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг», — отмечается в сообщении пресс-службы Госдумы.

В парламенте пояснили, что сейчас «отдельные банки» взимают при переводе средств между счетами в филиалах из разных регионов страны повышенные комиссионные. Принятие нового закона должно мотивировать банки «оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы».

В октябре устранить «банковский роуминг» потребовал глава правительства России Дмитрий Медведев.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — сказал тогда премьер-министр.